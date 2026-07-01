Путин снова повторяет: он будет воевать «до достижения целей СВО». Что это вообще такое? В последние годы власти РФ перестали даже пытаться сформулировать, зачем они ведут войну. Цепочка заявлений

Президент РФ Владимир Путин заявил 28 июня, что намерен продолжать боевые действия в Украине. «Наши войска будут делать все для достижения целей специальной военной », — сказал он. Что это за «цели» — не вполне ясно. В первые два года войны их список постоянно менялся — от «денацификации» Украины до «защиты жителей Донбасса» и даже «объединения русского народа», а затем Путин и другие высокопоставленные представители российской власти постепенно начали просто использовать словосочетание «цели СВО», никак особо его не конкретизируя. Вот только некоторые из таких высказываний.

24 февраля 2022 года

↓

Владимир Путин:

Цель — защита людей , которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные, кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации.

18 марта 2022 года

↓

Владимир Путин:

Против ДНР и ЛНР были организованы карательные военные операции, погрузили в блокаду, подвергли обстрелам из пушек. Это и есть то, что называется геноцидом. Избавить людей от геноцида — это главная цель спецоперации на Украине .

3 апреля 2022 года

↓

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков:

Одна из главных целей операции — это собственно спасение этих [самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных] республик и восстановление их государственности в границах 2014 года, то есть в тех границах, которые зафиксированы в конституции и Луганской народной республики, и Донецкой народной республики.

1 мая 2022 года

↓

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров:

Наша цель не включает в себя смену режима на Украине. Это американская специальность. Они этим занимаются по всему миру. […] Мы хотим обеспечить безопасность людей на востоке Украины , чтобы им не грозила ни милитаризация, ни нацификация этой страны, а с территории Украины не исходили угрозы безопасности Российской Федерации.

25 декабря 2022 года

↓

Владимир Путин:

Вообще-то в основе всего лежит политика наших геополитических оппонентов, направленная на растаскивание России, исторической России. Разделяй и властвуй — вот они всегда старались это сделать, пытаются сделать это и сейчас. А наша-то цель в другом — в объединении русского народа .

18 января 2023 года

↓

Владимир Путин:

Все, что мы делаем сегодня, в том числе в специальной военной операции, — это попытка прекратить эту войну [в Донбассе, которая шла с 2014 года]. Вот в чем смысл нашей операции . И защитить наших людей, которые там, на этих территориях проживают.

13 июня 2023 года

↓

Владимир Путин:

Они [цели] меняются в соответствии с текущей ситуацией , но в целом, конечно, ничего мы менять не будем, и они для нас носят фундаментальный характер.

14 декабря 2023 года

↓

Владимир Путин:

Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Они не меняются . Я напомню, о чем мы говорили, — о денацификации и демилитаризации Украины, ее нейтральном статусе.

7 февраля 2024 года

↓

Дмитрий Песков:

[Наши цели — это] демилитаризация, денацификация, обеспечение безопасности людей , проживающих в тех регионах, которые уже стали российскими регионами, ограждение их от прямых ударов и фактически спасение их жизней.

5 сентября 2024 года

↓

Владимир Путин:

Цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой и остановить наше наступление на ключевых направлениях, прежде всего в Донбассе, освобождение которого является нашей первоочередной целью .

16 декабря 2024 года

↓

Владимир Путин:

Уходящий год стал знаковым в достижении целей специальной военной операции. Благодаря профессионализму и мужеству наших воинов… российские войска прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения.

К этому моменту «цели» вроде бы были достигнуты

Путин считает, что основные цели войны уже достигнуты Он разочарован из-за экономических проблем России — и ругает высокопоставленных чиновников, заявили источники Reuters

К этому моменту «цели» вроде бы были достигнуты

Путин считает, что основные цели войны уже достигнуты Он разочарован из-за экономических проблем России — и ругает высокопоставленных чиновников, заявили источники Reuters

18 февраля 2025 года

↓

Дмитрий Песков:

Нам главное — добиться своих целей. Конечно, мы предпочитаем мирные средства для достижения этих целей.

9 декабря 2025 года

↓

Владимир Путин:

Мы, безусловно, доведем это дело до логического завершения, до достижения целей специальной военной операции.

17 декабря 2025 года

↓

Владимир Путин:

Уходящий год стал важным этапом в решении задач специальной военной операции. Российская армия завоевала и прочно удерживает стратегическую инициативу на всей линии фронта… […] В этом году уже освобождено свыше 300 населенных пунктов, в том числе крупные города, превращенные противником в укрепленные узлы, насыщенные долговременными фортификационными сооружениями.

21 апреля 2026 года

↓

Владимир Путин:

Мы знаем, чем все закончится, но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет, а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили, реализовывать те задачи, которые перед нами стоят. Уверен, они будут достигнуты.

28 июня 2026 года

↓

Владимир Путин:

Наши войска будут делать все для достижения целей специальной военной операции.

Что еще говорил Путин

«Все у нас работает стабильно» Путин дал «интервью» с телесуфлером: проблемы с бензином «не критические»; Киев предлагал перестать бить вглубь России — но Кремль отказался

Что еще говорил Путин

«Все у нас работает стабильно» Путин дал «интервью» с телесуфлером: проблемы с бензином «не критические»; Киев предлагал перестать бить вглубь России — но Кремль отказался

Фото на обложке: Сергей Пивоваров / РИА Новости / Спутник / Profimedia