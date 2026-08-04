США израсходовали большую часть своих запасов высокоточных ракет большой дальности в войне с Ираном, пишет Reuters, ссылаясь на источники.

Речь идет преимущественно о ракетах ATACMS и PrSM, которые представляют собой более новое и совершенное поколение. По словам двух собеседников агентства, США применили «практически все» имевшиеся запасы этого оружия.

Эти ракеты — важная часть военного арсенала США, позволяющая наносить точечные удары с безопасного расстояния. Кроме того, ATACMS сыграли ключевую роль в полномасштабной российско-украинской войне, позволив Киеву атаковать цели в глубине России.

Белый дом в ответ на просьбу о комментарии опубликовал заявление Трампа, в котором тот утверждает, что у США «намного больше боеприпасов, чем у кого-либо в мире» и «гораздо больше, чем необходимо».

США и Иран 18 июня подписали меморандум о взаимопонимании, который подразумевал прекращение боевых действий на 60 дней и начало переговоров об окончании войны. Однако менее чем через месяц США возобновили удары по Ирану после взаимных обвинений в нарушении перемирия.

The New York Times писал 26 июля, что Трамп решил отказаться от дальнейших ударов по Ирану, поскольку его команда опасается истощения американской ПВО на Ближнем Востоке при ответных атаках исламской республики.

Накануне CNN со ссылкой на источники писал, что американские военные ищут новые «креативные» способы давления на Иран и «наказания» исламской республики. Телеканал отмечал, что этот запрос показывает ограниченность вариантов, которые есть у Трампа для принуждения Ирана к сделке.

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Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном «завершен». Перемирие продлилось всего 20 дней (но и в этот период его постоянно нарушали) Цепочка событий

как закончилось перемирие между сша и ираном

Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном «завершен». Перемирие продлилось всего 20 дней (но и в этот период его постоянно нарушали) Цепочка событий