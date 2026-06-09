Путин после встречи с иностранными журналистами на Петербургском международном экономическом форуме. 4 июня 2026 года Валерий Шарифулин / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Владимир Путин в апреле и мае стал заметно чаще появляться на публике, чем в первые три месяца 2026 года. К такому выводу пришло издание Faridaily, изучив сообщения об участии Путина в мероприятиях, которые публикует пресс-служба Кремля.

В апреле и мае, судя по публикациям, президент РФ принял участие в 60 публичных мероприятиях, тогда как в январе-марте — всего в 55. При подсчете не учитывались «консервы» — заранее записанные двусторонние встречи и некоторые совещания. Путину даже организовали две встречи с «простыми людьми» — с его бывшей учительницей и повзрослевшим китайским мальчиком, который познакомился с президентом РФ в 2000 году. Также Путин в апреле-мае побывал с визитами в двух зарубежных странах — в Китае и в Казахстане.

Резкое увеличение активности Путина, пишет Faridaily, может объясняться желанием Кремля подправить его имидж на фоне снижающихся официальных рейтингов. И фонд «Общественное мнение» ( ), и продолжают фиксировать снижение рейтингов одобрения работы президента РФ. ВЦИОМ поменял методику опросов, но к устойчивому росту рейтингов это не привело.

Что сам Путин говорил о снижении рейтингов

У Путина спросили, не пора ли прекратить войну — ведь его рейтинги снижаются, экономика падает, а дроны бьют по Петербургу. Вот что он ответил Кратчайший пересказ

Что сам Путин говорил о снижении рейтингов

У Путина спросили, не пора ли прекратить войну — ведь его рейтинги снижаются, экономика падает, а дроны бьют по Петербургу. Вот что он ответил Кратчайший пересказ

Что думают о снижении рейтинга Путина читатели «Медузы» Андрей (Подмосковье). Вопрос ко всем, кто радуется снижению рейтинга Путина: вы правда считаете, что сейчас растет доля противников войны? В моем широком окружении никто из разочаровавшихся в Путине не перешел в антивоенный лагерь. И вообще ни один человек не приобрел антивоенные взгляды, если их не было изначально. Уверен, почти все новоиспеченные противники Путина недовольны именно его излишней «мягкостью». Они переходят, грубо говоря, в лагерь Пригожина, который был готов хоть на ядерный апокалипсис ради разгрома «врагов». Сейчас, к счастью, этот лагерь не представлен четким лидером. Но именно это вторая по популярности сила в России. Во время мятежа, когда западные политики «следили» за происходящим и выражали «обеспокоенность», между строк их слова считывались как поддержка Путина. Потому что они ответственные люди и понимали, к какой катастрофе могла привести победа Пригожина. И сейчас под украинскими обстрелами массы россиян движутся именно к этой позиции. Этой войной Путин открыл ящик Пандоры, позволив всем людям, склонным к жестокости и нетерпимости, выйти из тени и получить право голоса. И Украина своими ударами только разжигает это пламя, а вовсе не гасит его. Я против Путина всей душой, но он должен потерять власть в мирное время и относительно мирным путем. Иначе то, что будет после него, окажется для всех нас еще страшнее. Большая война России с Украиной продолжается уже пятый год. Мы уверены: несмотря на усталость, о ней нужно продолжать говорить. Поэтому каждый день мы публикуем ваши письма в наших военных хрониках. Если вы хотите высказаться о войне, вы можете написать нам через форму обратной связи.

При этом по России президент РФ почти не ездит. С января по май включительно он официально выехал из Москвы лишь дважды — оба раза в Санкт-Петербург. В прошлом году за этот период Путин совершил восемь поездок в регионы, а в 2024-м — 14 поездок.

По данным источника Faridaily, близкого к Кремлю, Путин перестал ездить в регионы по соображениям безопасности. За границей, в столицах Китая и Казахстана, сообщил он, обеспечить безопасность с точки зрения инфраструктуры проще, чем, например, в Рязани или Кемерово. Во время визита в Казахстан Путина сопровождал броневик с местом для пулеметчика на крыше.

Faridaily и «Агентство» в марте обращали внимание на то, что Путин стал гораздо реже появляться на публике. Причиной отказа от публичных мероприятий, как предполагалось, могли быть опасения за безопасность президента РФ.

В начале мая разведка одной из европейских стран сообщала, что Федеральная служба охраны (ФСО) значительно усилила меры по защите Владимира Путина из-за того, что он опасается возможного покушения. «Можем объяснить» писало, что чиновникам запретили надевать на встречи с президентом РФ наручные часы.

О чем шла речь в отчете разведки

Путин опасается покушения и переворота с участием российских элит, утверждают в европейской разведке По данным спецслужб, российский президент перестал ездить на Валдай и неделями работает в защищенных бункерах

О чем шла речь в отчете разведки

Путин опасается покушения и переворота с участием российских элит, утверждают в европейской разведке По данным спецслужб, российский президент перестал ездить на Валдай и неделями работает в защищенных бункерах

В начале июня Financial Times писала, что российские спецслужбы после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи на некоторое время отключали специальную систему наблюдения, обеспечивающую безопасность президента РФ Владимира Путина и других высших лиц государства. Израильские спецслужбы смогли подготовить успешное покушение на Хаменеи используя данные дорожных камер наблюдений, к которым смогли подсоединиться.

При этом, сообщили источники Faridaily тот факт, что Путин реже появляется на публике, не означает, что он стал меньше работать. Источник в правительстве, регулярно посещающий мероприятия с Путиным, полагает, что у президента РФ «могли измениться приоритеты». В частности, по его словам, Путин много непублично встречается с участниками войны с Украиной и вдовами погибших, «лично включаясь в работу по адаптации их к мирной жизни». Кроме того, по словам источника, Путин «очень активно» проводит встречи, касающиеся высоких технологий и искусственного интеллекта. Что именно обсуждается на таких встречах, не уточняется.

Как Путин комментировал блокировки

Безопасность в приоритете. Работаем ради граждан. Госуслуги должны быть доступны всегда Путин впервые публично высказался о блокировках интернета. Вот что он сказал — максимально коротко

Как Путин комментировал блокировки

Безопасность в приоритете. Работаем ради граждан. Госуслуги должны быть доступны всегда Путин впервые публично высказался о блокировках интернета. Вот что он сказал — максимально коротко