После убийства Хаменеи российские спецслужбы отключили систему наблюдения, созданную для охраны Путина Израильская разведка смогла подготовить покушение на верховного лидера Ирана, взломав дорожные камеры в Тегеране

Shamil Zhumatov / Reuters / Scanpix / LETA

Российские спецслужбы после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи на некоторое время отключали специальную систему наблюдения, обеспечивающую безопасность президента РФ Владимира Путина и других высших лиц государства.

Как рассказали Financial Times два информированных источника, спецслужбы тщательно проверили систему, попытались максимально изолировать ее от интернета, после чего вновь включили. Эта система работает отдельно от почти 300 тысяч камер, установленных на улицах Москвы.

После того, как в конце февраля был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи, выяснилось, что израильская разведка взломала камеры видеонаблюдения на дорогах Тегерана и годами получала данные с них. Информация с этих камер помогла израильским военным подготовить авиаудар, в результате которого был убит Хаменеи.

Как готовили убийство Хаменеи

Израильская разведка годами получала записи с дорожных камер в Тегеране. Это помогло подготовить убийство Хаменеи «Мы знали Тегеран так же хорошо, как Иерусалим»

Как готовили убийство Хаменеи

Израильская разведка годами получала записи с дорожных камер в Тегеране. Это помогло подготовить убийство Хаменеи «Мы знали Тегеран так же хорошо, как Иерусалим»

Взлом систем наблюдения хакерами или иностранными разведками не является чем-то новым, отмечает Financial Times. Однако сейчас, когда искусственный интеллект позволяет проанализировать миллионы часов видео с тысяч камер, чтобы найти объекты, соответствующие заданным запросам, несанкционированное подключение особо опасно. FT пишет, что иранцы тоже смогли взломать системы видеонаблюдения Израиля, но без инструмента, позволяющего обрабатывать непрерывный поток изображений, польза от такого взлома была ограниченной.

Что об этом известно

Путин опасается покушения и переворота с участием российских элит, утверждают в европейской разведке По данным спецслужб, российский президент перестал ездить на Валдай и неделями работает в защищенных бункерах

Что об этом известно

Путин опасается покушения и переворота с участием российских элит, утверждают в европейской разведке По данным спецслужб, российский президент перестал ездить на Валдай и неделями работает в защищенных бункерах

В начале мая разведка одной из европейских стран сообщала, что Федеральная служба охраны (ФСО), которая отвечает за безопасность президента России, значительно усилила меры по защите Владимира Путина из-за того, что он опасается возможного покушения. FT отмечает, что такая угроза могла исходить от украинских спецслужб, которые сумели подключиться к камерам видеонаблюдения в России, а также отслеживали данные мобильных телефонов при подготовке покушений на высокопоставленных российских военных.

По словам украинского хакера, не связанного, как подчеркивает FT, с властями, видеокамеры у Кремля «все еще работают и их регулярно взламывают». Рассказать, есть ли у Украины ресурсы для анализа полученных с камер данных, он отказался. Соответствующие инструменты, отмечает издание, точно есть у США и Великобритании, которые регулярно передают Украине данные для ударов.

Российские спецслужбы тоже используют камеры для слежки за пределами страны

В Украину много лет ввозили тысячи камер наблюдения с российским софтом. Информацию с них передавали на серверы, связанные с ФСБ После февраля 2022 года поставки прекратились — но камеры до сих пор используют

Российские спецслужбы тоже используют камеры для слежки за пределами страны

В Украину много лет ввозили тысячи камер наблюдения с российским софтом. Информацию с них передавали на серверы, связанные с ФСБ После февраля 2022 года поставки прекратились — но камеры до сих пор используют