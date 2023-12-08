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В течение более чем 10 лет Украина закупала и использовала тысячи камер видеонаблюдения с программным обеспечением российского производства, информация с которых могла передаваться на серверы компаний, связанных с ФСБ, выяснил расследовательский проект «Схемы». Эти камеры были установлены как в городах, так и на ключевых промышленных объектах — например, на Чернобыльской АЭС. С началом полномасштабной войны поставки прекратились, однако сами камеры до сих пор используются. Украинские чиновники уверяют, что передача информации с них на российские серверы исключена, но журналисты выяснили, что это не совсем так.

Камеры видеонаблюдения , работающие на одноименном программном обеспечении, устанавливались в Украине практически повсеместно на улицах городов и крупных промышленных объектах. Например, в 2017 году более 300 таких камер закупил городской совет Полтавы. Также их использовали администрация морских портов Украины, власти Харькова, Херсона и Никополя, морская поисково-спасательная служба в Одессе. Камеры TRASSIR устанавливались и на территории особо важных предприятий — например, на Чернобыльской АЭС они работали как минимум с 2011 года.

Сами камеры изготовлены в Китае, но программное обеспечение на них российское. Журналисты нашли несколько компаний, занимавшихся их поставками, и подсчитали, что с 2016 года в Украину было ввезено более 10 тысяч таких камер.

При этом, как выяснили журналисты в ходе эксперимента, проведенного совместно со специалистами по кибербезопасности, при подключении камеры TRASSIR к интернету информация с нее передается на серверы, находящиеся на территории России: на устройство, к которому подключена камера, видео попадает не напрямую, а через московский сервер.

Найденные журналистами серверы принадлежат двум владельцам — холдингу VK и компании «Диджитал Нетворк», которая предоставляет услуги «Яндексу» и телеканалу Минобороны РФ «Звезда». Эти компании, отмечают журналисты, имеют связи с российскими спецслужбами. Так, «Диджитал Нетворк» раньше предоставляла услуги подключения интернета войсковой части № 43753, где Центр защиты информации и спецсвязи ФСБ. А о тесном сотрудничестве VК со спецслужбой и предоставлении ей данных с серверов компании российские журналисты и правозащитники говорят на протяжении многих лет.

«Схемы» пишут, что 27 февраля 2022 года — через три дня после начала полномасштабного вторжения — Госспецсвязи Украины заблокировала миллионы российских IP-адресов, включая и те, куда передавалась информация с камер. Однако эти сервера доступны через VPN: журналисты отмечают, что если камеры используются обычными жителями Украины, то они, включая VPN, могут до сих пор передавать данные на серверы в Россию — и даже не подозревать об этом.

Хотя новые поставки с февраля 2022 года прекратились, ранее ввезенные камеры продолжают работать — например, выяснили «Схемы», это происходит в Полтаве. В местном городском совете журналистов заверили, что никакая информация с них на российские серверы не передается.

Комментируя массовый ввоз российских камер, в Госспецсвязи заявили, что проводили экспертизу оборудования и программного обеспечения TRASSIR еще в 2019 году (что показала эта экспертиза, в ведомстве не уточнили). Только в мае 2022 года Госспецсвязи предупредило «органы сектора безопасности и обороны» о сотрудничестве компании с российскими службами безопасности.

В Службе безопасности Украины заявили, что еще в 2020 году содействовали отмене тендера на закупку камер TRASSIR в Львовской области. Он был отменен после сообщения СБУ, в котором говорилось, что камеры позволяют распознавать номера машин и вагонов, а также лица, что может быть использовано «для получения информации о передвижении военной техники».

После выхода расследования «Схем» глава МВД Украины Игорь Клименко заявил в эфире национального телемарафона, что информация с камер не могла попасть на какие-либо сервера в других странах. По его словам, если речь идет о камерах на дорогах, то они только фотографируют автомобиль и не передают больше никакой информации. Однако информация из расследования «Схем», по словам Клименко, «требует тщательного исследования и изучения», которым займется МВД.

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