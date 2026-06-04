Это пересказ ответа президента РФ Владимира Путина на вопрос журналиста Associated Press Джеймса Джордана на ПМЭФ. Журналист указал, что по Санкт-Петербургу во время форума бьют дроны, в России падает экономика, рейтинги самого Путина снижаются, а ситуация на фронте стала «настоящей катастрофой». Он спросил у президента РФ, чего тот хочет — контролировать весь Донбасс или заключить сделку с Украиной.

Российские войска наступают по всей линии фронта. У ВСУ — катастрофическая нехватка личного состава: ежемесячные потери — 40 тысяч, принудительная мобилизация дает 15-16 тысяч, где-то 14 тысяч возвращают из госпиталей. То есть каждый месяц минус 10 тысяч человек. А еще ежемесячно 20 тысяч дезертируют. Почти официальные цифры: уголовных дел за дезертирство! Все это ведет к утрате территорий в ежедневном режиме. Да, западные спонсоры поставляют дроны, некоторые из них прорываются. Но в России имеется система ПВО, а у Украины такой системы вообще нет. Нет у них и гиперзвуковых и крылатых ракет, которые есть у нас. И самое главное: у нас есть патриотизм и воля российского народа. Это главное условие достижения всех целей и задач СВО. Мы готовы и хотим договориться с Украиной о мире на . Мы согласны на компромиссы. Нужно, чтобы на них была согласна и Украина — и тогда конфликт придет к завершению. И да, открою вам тайну. Боевого применения «Орешника» по Украине еще не было. Мы просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты.

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Фото на обложке: Валерий Шарифулин / ТАСС / Profimedia