У Путина спросили, не пора ли прекратить войну — ведь его рейтинги снижаются, экономика падает, а дроны бьют по Петербургу. Вот что он ответил Кратчайший пересказ
Это пересказ ответа президента РФ Владимира Путина на вопрос журналиста Associated Press Джеймса Джордана на ПМЭФ.
Журналист указал, что по Санкт-Петербургу во время форума бьют дроны, в России падает экономика, рейтинги самого Путина снижаются, а ситуация на фронте стала «настоящей катастрофой». Он спросил у президента РФ, чего тот хочет — контролировать весь Донбасс или заключить сделку с Украиной.
Российские войска наступают по всей линии фронта. У ВСУ — катастрофическая нехватка личного состава: ежемесячные потери — 40 тысяч, принудительная мобилизация дает 15-16 тысяч, где-то 14 тысяч возвращают из госпиталей. То есть каждый месяц минус 10 тысяч человек. А еще ежемесячно 20 тысяч дезертируют. Почти официальные цифры: 200 тысяч уголовных дел за дезертирство! Все это ведет к утрате территорий в ежедневном режиме. Да, западные спонсоры поставляют дроны, некоторые из них прорываются. Но в России имеется система ПВО, а у Украины такой системы вообще нет. Нет у них и гиперзвуковых и крылатых ракет, которые есть у нас. И самое главное: у нас есть патриотизм и воля российского народа. Это главное условие достижения всех целей и задач СВО. Мы готовы и хотим договориться с Украиной о мире на базе Анкориджа. Мы согласны на компромиссы. Нужно, чтобы на них была согласна и Украина — и тогда конфликт придет к завершению. И да, открою вам тайну. Боевого применения «Орешника» по Украине еще не было. Мы просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты.
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Фото на обложке: Валерий Шарифулин / ТАСС / Profimedia