Путина в Астане сопровождал броневик с местом для пулеметчика на крыше

В кортеж президента РФ Владимира Путина во время визита в Казахстан входил броневик с местом для пулеметчика на крыше. По оценке Conflict Intelligence Team (CIT), сам пулемет на машине установлен не был.

В президентском кортеже также заметили автомобиль с конструкцией на крыше, которая, по мнению OSINT-аналитика Кирилла Михайлова, может быть системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Представитель CIT, в свою очередь, не исключил, что на этом автомобиле могли быть установлены средства связи.

Всего, пишет «Агентство», лимузин Путина сопровождали 14 мотоциклов и два десятка автомобилей, а сверху его прикрывал вертолет.

Телеканал 24KZ

На кадрах из Астаны также видно, что вдоль дорог, по которым проезжает Путин, стоят военные в камуфляжной форме с автоматами, а в некоторых местах въезды перегорожены бронетехникой.

В начале мая «Важные истории», а также CNN и Financial Times сообщили со ссылкой на доклад разведки одной из европейских стран, что ФСО опасается покушения на Путина, в связи с чем резко усилила меры безопасности. В частности, был радикально сокращен список мест, которые посещает Путин — он перестал ездить даже в свои резиденции под Москвой и на Валдае. Он все больше времени проводит в бункерах. «Агентство» обращало внимание, что президент РФ с ноября 2025-го не ездит в регионы и почти не появляется на публичных мероприятиях.

Путин опасается покушения и переворота с участием российских элит, утверждают в европейской разведке По данным спецслужб, российский президент перестал ездить на Валдай и неделями работает в защищенных бункерах

