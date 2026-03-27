Faridaily: Путин в 2026 году стал намного реже появляться на публике

Количество публичных выступлений президента РФ Владимира Путина в 2026 году упало на четверть по сравнению с началом 2025 года. Такие подсчеты провело издание Faridaily.

Изучив пресс-релизы и стенограммы на сайте Кремля, журналисты выяснили, что за первые три месяца 2026 года Путин принял участие в 54 публичных встречах и мероприятиях. За тот же период 2025 года он посетил 71 мероприятие. В 2024 году эта цифра была еще выше — 107 встреч, однако тогда Путин вел кампанию перед президентскими выборами.

Причины такой динамики неясны. «Преимущество авторитаризма в том, что никто никому ничего не должен объяснять», — сообщил изданию источник, близкий к Кремлю.

В середине марта «Агентство» обращало внимание, что из расписания Путина пропали публичные мероприятия в Кремле. В соцсетях появлялись предположения, что президент РФ боится за свою безопасность из-за того, что спецслужбы Израиля смогли убить лидера Ирана Али Хаменеи, используя в том числе камеры уличного наблюдения в Тегеране. Подтверждений этим слухам нет.