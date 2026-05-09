«Можем объяснить»: на встречи с Путиным чиновникам запретили надевать наручные часы

Федеральная служба охраны (ФСО) ужесточила требования к людям, встречающимся с Владимиром Путиным. Теперь, по данным «Можем объяснить», чиновникам запрещено носить наручные часы во время встречи с российским президентом.

«Телефоны нельзя давно, теперь к этим требованиям добавились и часы — как электронные, так и механические», — рассказал источник «Можем объяснить».

По его словам, новые требования стали действовать «примерно в середине апреля». Журналисты «Можем объяснить» изучили кадры встреч Путина с российскими чиновниками и обнаружили, что на руках чиновников действительно нет часов.

Причем часы на встречах с президентом РФ не носят и те, кто обычно без них не появляются ни в обычной жизни, ни на публичных мероприятиях. В качестве примера «Можем объяснить» приводит губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, главу республики Мордовия Артема Здунова и гендиректора КаМАЗа Сергея Когогина.

По словам источника «Можем объяснить», новые правила не распространяются на людей, с которыми Путин хорошо знаком. «Телефоны они тоже сдают, но история с часами их не касается — во всяком случае, пока. Более мелким сошкам уже ничего нельзя», — утверждает он. Так, глава «Ростеха» Сергей Чемезов на недавней встрече с Путиным был в часах.

Часы во время встреч стал снимать и сам Путин, пишет «Можем объяснить». Однако на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, отмечает издание. Путин, вероятно, забыл снять часы — на опубликованных пресс-службой Кремля кадрах он прикрывает запястье рукой.

С чем связаны новые требования ФСО, «Можем объяснить» не уточняет, но напоминает о вышедшем в начале мая докладе европейской разведки, в котором говорилось, что Путин опасается покушения и резко усилил меры безопасности. «Медуза» пересказывала этот доклад, а также обсуждала его с Екатериной Шульман.

Путин опасается покушения и переворота с участием российских элит, утверждают в европейской разведке По данным спецслужб, российский президент перестал ездить на Валдай и неделями работает в защищенных бункерах

