«У России есть средства сровнять с землей всех» Путин съездил в Казахстан — и оттуда пригрозил Армении и вообще всем. А заодно процитировал Геббельса (но на самом деле Гитлера)
Это кратчайший пересказ заявлений Владимира Путина на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Астане.
Некоторые высказывания могли быть отредактированы, дополнены или поменяны местами для придания связности тексту. Смысл и контекст полностью сохранен.
Между Россией и Арменией особые отношения. Какие бы решения ни принял Ереван по сближению с Западом, это их не испортит. Но в случае с Евразийским союзом речь идет о чисто экономических субстанциях. Если Армения начнет переходить на стандарты ЕС, нам надо будет свернуть с ней всю экономическую интеграцию. Кому они будут поставлять свою продукцию, куда пойдет армянское вино? Тарифы на железнодорожные перевозки для них придется повысить. Цены на энергоносители придется поднять. Гражданам Армении придется получать патенты на работу в России. Кризис в Украине когда-то начался с попыток Киева присоединения к ЕС. Евразийский союз просит Армению провести референдум насчет членства как можно раньше. Западные СМИ обманывают своих граждан. Ни слова об ударе по колледжу в Старобельске. Позор и кошмар, средства массового одурачивания. Заявления Евросоюза о возможной войне с Россией — бред и вранье. Как говорил Геббельс, чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Россия никогда не угрожала и не угрожает европейским странам. У России есть средства сровнять с землей всех, кто попытается ударить по российским базам.
