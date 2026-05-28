Александр Патрин / ТАСС / ZUMA Press / Scanpix / LETA

Это кратчайший пересказ фрагмента выступления премьер-министра Армении Никола Пашиняна 27 мая на митинге в городе Абовян в рамках предвыборной кампании партии «Гражданский договор». 7 июня в Армении пройдут парламентские выборы. Во время выступления Пашинян ответил на высказывания Александра Лукашенко, который в сентябре 2024-го критиковал сближение Еревана с западными партнерами. Среди прочего, он заявил, что Армению «не ждут» на Западе, а если она разорвет отношения с «традиционными партнерами», то потеряет единый рынок и «взаимную помощь». В пересказе некоторые заявления Пашиняна могли быть отредактированы, дополнены или поменяны местами для придания связности тексту. Смысл и контекст полностью сохранен.

Заявление Александра Лукашенко о том, что Армения «никому не нужна», должно иметь политические последствия. Последствия такие: теперь Армения не останется без альтернативы. Мы не будем надеяться на одну дорогу, на одного союзника, на один трубопровод. Мы будем развивать альтернативную энергетику. Пока Армения может быть членом и продолжать реформы по европейским стандартам, мы будем идти по этому пути. Придет время сделать выбор, народ Армении сделает его.

Заявления, подобные тому, что сказал Лукашенко, — пустые. Те, кто выступает с ними, не понимают, что они роют могилу ЕАЭС. Моя заслуга в том, что у народа есть альтернатива, чтобы никто не смог говорить: «Кому нужна Армения, куда она денется». Армения становится перекрестком мира. Армения жизненно нужна и Востоку, и Западу, и Северу, и Югу. Все эти стороны должны сделать наилучшее предложение народу Армении. Я прямо говорю: вы ошибаетесь, делая угрожающие намеки. Армения — страна миллиардов и триллионов. Это уже не ограбленная вами и вашими партнерами страна.