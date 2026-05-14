Кремлеботы уже два месяца пишут, что Пашинян готовится к войне с Россией. И вот неожиданность: Путин сказал, что Армения пошла по пути Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите Европейского политического сообщества, Ереван, 4 мая 2026 года Ukrainian Presidency / Anadolu / Getty Images

Российская сеть прокремлевских ботов «Матрешка» (она обычно публикует фальшивые новости от лица уважаемых СМИ) перед парламентскими выборами в Армении начала кампанию против действующего премьер-министра страны Никола Пашиняна. Эта кампания оказалась масштабней, чем во время выборов в США, Германии и Польше вместе взятых. Подробно об этом рассказали издания «Вот так» и «Агентство». Приводим основные тезисы.

Кампания «Матрешки» против Армении стала самой масштабной после выборов в Молдове в 2025 году. К началу мая, по данным проекта «Блокировщик ботов», сеть прокремлевских ботов опубликовала 343 фейковых видео об Армении и ее премьер-министре Николе Пашиняне, что, по оценке «Вот так», эквивалентно 10,8 недели непрерывной работы.

Для сравнения: перед выборами в Молдове вышло 409 видео (15,7 недели), перед выборами в США — 180 видео (5,7 недели), в Германии — 97 видео (2,4 недели), в Польше — 14 видео (0,5 недели).

Кампания «Матрешки» против Армении началась сильно заранее, став самой ранней за историю наблюдений. Первые публикации появились за 243 дня до выборов, намеченных на 7 июня 2026 года. В случае с Молдовой кампания началась за 168 дней, а в США — за 113 дней.

Дезинформацию перед выборами в Армении распространяют не постоянно, а волнами, рассказал представитель «Блокировщика ботов». Последний всплеск произошел перед саммитом Европейского политического сообщества в Ереване 4 мая, в котором в том числе участвовал президент Украины Владимир Зеленский.

В случае с Арменией «Матрешка» впервые стала продвигать фейки о здоровье — в данном случае, о здоровье Никола Пашиняна. «Когда закончились или перестали работать доводы про коррупцию, „продажу страны Западу“ и „развязывание войны с Россией“, остается апеллировать к фактору, над которым сам человек не властен, — к его здоровью», — отметил представитель «Блокировщика ботов» в разговоре с «Вот так». Офис Пашиняна отвергал слухи о том, что у премьер-министра есть проблемы со здоровьем.

В ходе кампании по дезинформации фейки пытаются распространять через СМИ. Так, армянское издание CivilNet сообщило 11 мая, что уже два года в редакцию поступают письма с призывом «срочно» проверить те или иные публикации. При этом сообщения, которые выглядят как материалы мировых СМИ, оказываются фейковыми.

«Структура сообщений, используемые учетные записи, повторяющиеся источники и распространяемые нарративы указывают на скоординированную кампанию по дезинформации», — считают армянские журналисты. Они привели несколько примеров таких материалов, в том числе то, что Пашинян якобы готовится к войне с Россией.

Возможный военный конфликт Армении с Россией стал одной из тем, которую продвигает «Матрешка». Сеть дезинформации начала публиковать в соцсети икс фейковые видео об этом как минимум с 6 марта, отмечает «Агентство». Всего, по данным проекта «Блокировщик ботов», появилось не менее 20 таких видео. Вот что утверждается в фейковых материалах, распространенных кремлеботами:

Пашинян в случае победы на парламентских выборах поведет Армению к военному конфликту с Россией;

Пашинян дал обещание начать войну президенту Франции Эммануэлю Макрону;

миллионы пользователей Polymarket поставили деньги на то, что Армения спровоцирует конфликт с Россией;

актеры из сериала «Офис» призвали граждан Армении не позволить Пашиняну выиграть, потому что в противном случае он «начнет войну с Россией».

Последний ролик по теме вышел 11 мая. В нем утверждалось, что пресс-секретарь Пашиняна подтвердила работу инструкторов НАТО в Армении, и что после парламентских выборов он «спровоцирует военный конфликт с Россией».

Вечером 9 мая журналисты спросили Владимира Путина про Пашиняна, который «на днях принимал Зеленского, давал ему трибуну для угроз в адрес нашей страны». Путин ответил: «Что касается планов Армении присоединиться к Евросоюзу — это, конечно, требует особого рассмотрения». Президент РФ сказал, что «это не наше дело», но предложил провести в Армении референдум по поводу вступления в ЕС.

«Мы сейчас переживаем всё, что происходит на украинском направлении. А с чего началось? Со вступления или попытки вступления Украины в ЕС», — добавил Путин. В прошлом президент России уже давал понять, что Москва выступает против планов Армении сблизиться с Евросоюзом и США.

Шведское издание Blankspot сообщило 9 мая, что в результате взлома электронной почты одного из сотрудников российских спецслужб удалось получить документ с планом Кремля по поводу кампании влияния на выборы в Армении. Из документа следует, что цель России — снизить результаты Пашиняна и его партии «Гражданский договор» на выборах. Для этого предлагается в том числе втрое увеличить охват пророссийского контента — с одного до трех миллионов просмотров в день.

