На Западе c 2023 года действует российская дезинформационная сеть «Шторм-1516», которая активно публикует фейки и вмешивается в политические процессы иностранных государств. Предполагается, что в группу, связанную с ГРУ, входят бывшие сотрудники «фабрики троллей» Евгения Пригожина. «Шторм-1516» уже обвиняли во вмешательстве в выборы в США, Германии и Венгрии. Одна из последний операций группы — публикация фейкового репортажа «Би-би-си» о том, что в кабинете Владимира Зеленского заметили украденную картину Поля Сезанна (разумеется, как и все прочее, что распространяет «Шторм-1516», это ложь). Агентство Bloomberg подробно рассказало, что это за группа. Журналисты назвали ее самым мощным оружием России в войне дезинформации. «Медуза» кратко пересказывает главные факты из этого расследования.

«Шторм-1516» использует фейковые видео, поддельные сайты, прикидывающиеся новостными изданиями, и анонимных блогеров с многотысячной аудиторией, чтобы распространять вымышленные истории. В них политиков из стран Европы и США обвиняют в коррупции, фальсификации выборов, сексуализированном насилии и других преступлениях. Bloomberg обнаружил более 190 сфабрикованных историй группы, появившихся в сети с августа 2023 года.

В видео, подготовленных участниками «Шторм-1516», показывают поддельные документы, публикуют фальшивые заявления свидетелей и потерпевших. Все видео выглядят примерно одинаково, часто они подаются в формате новостного репортажа. Аудио и видео в материалах обработаны с помощью искусственного интеллекта.

В основном фальшивые истории распространяются через соцсеть икс, хотя они также встречаются в тиктоке, телеграме, фейсбуке и инстаграме. Больше всего фейковых историй распространил аккаунт из икса Johnny Midnight, опубликовавший около 60 материалов. На него подписаны свыше 630 тысяч пользователей. Настоящий владелец аккаунта неизвестен. У пользователя с февраля 2024 года есть синяя галочка, указывающая на платный статус, что повышает видимость его постов. После того, как Bloomberg обратился к руководству икса, аккаунт забанили, но спустя неделю вновь разблокировали (в соцсети это никак не комментировали).

Более 40% всех выдуманных историй, подготовленных «Шторм-1516», нацелены на Украину, еще треть — на выборные процессы в других странах. Многие фейки посвящены непосредственно президенту Украины. Среди них, например, есть такие: Владимир Зеленский был связан с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном; первая леди Украины Елена Зеленская потратила 1,1 миллиона долларов на ювелирные украшения и 4,5 миллиона долларов на спортивный автомобиль Bugatti; у Зеленского есть паспорт РФ и квартира в Москве; Зеленский купил матери квартиру стоимостью 3,2 миллиона долларов в небоскребе «Бурдж-Халифа» в Дубае (и эту квартиру поразил иранский дрон). Фактчекеры новостных изданий доказали, что все эти сообщения фейковые. Истории о Зеленском при этом продолжают появляться каждый месяц, а иногда и каждую неделю.

Некоторые фейки, распространенные российской сетью дезинформации, затем повторяют известные политики. Так, в ноябре 2023 года появилось недостоверное сообщение о том, что соратники Зеленского купили две яхты на сумму 75 миллионов долларов, украденных из военной помощи Запада. Брокеры, занимавшиеся продажей яхт, это отрицали. Однако бывший тогда сенатором Джей Ди Вэнс (нынешний вице-президент США) повторил этот фейк публично, когда объяснял, почему он выступает против того, чтобы США продолжали помогать Украине. Бывшая член конгресса США Марджори Тейлор Грин также публиковала эту историю.

Глобальной информационной войной России против Запада, как рассказали Bloomberg два представителя европейских разведок, руководит первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Западные чиновники считают, что за группой «Шторм-1516» стоит российская военная разведка — ГРУ. По данным разведки Украины, подразделение № 29155 ГРУ под руководством Олега Кушнира оплачивало серверы группы и инструменты искусственного интеллекта, которые использовали для создания фальшивых новостей. Украинская разведка считает, что «Шторм-1516» координирует офицер ГРУ Юрий Хорошенко.

Контент для группы может создавать псевдоправозащитная организация «Фонд борьбы с репрессиями» Евгения Пригожина, считают власти Евросоюза. Они ввели против нее санкции. ЕС также считает, что «Шторм-1516» поддерживает бывший американский полицейский Джон Дуган, который с 2016 года живет в России. Также страны Запада ввели санкции против философа и пропагандиста Александра Дугина, который, как считается, координировал распространение фейковых нарративов «Шторм-1516».

В первом квартале 2026 года участники «Шторм-1516» стали выпускать вдвое больше фейковых историй, чем за тот же период прошлого года. В конце марта и в начале апреля такие сообщения появлялись почти ежедневно. Несколько десятков сообщений касались Венгрии, где шла подготовка к выборам в парламент (по итогам выборов премьер-министр страны Виктор Орбан уступил оппозиционеру Петеру Мадьяру). Более 25 материалов касалось Армении (там в июне ожидаются парламентские выборы) и действующего премьер-министра страны Никола Пашиняна. Кроме того, группа фабриковала материалы о президенте Франции Эммануэле Макроне.

В прошлом «Шторм-1516» пытался вмешиваться в выборы в США в 2024-м, в Молдове в 2025-м и в Германии в 2026-м. Bloomberg предполагает, что в связи с ноябрьскими выборами в конгресс США Россия усилит свою кампанию дезинформации, чтобы подорвать доверие американцев к демократическим институтам и избирательному процессу.

Российские хакеры и пропагандисты проводят «операции влияния» по всему миру — например, дискредитируют Олимпийские игры в Париже А сотрудник Microsoft Клинт Уоттс пытается их выследить. Вот его интервью

