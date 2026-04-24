В сети появился фейковый репортаж «Би-би-си» о том, что в кабинете Зеленского заметили украденную картину Сезанна. Это операция России по дезинформации

Российская сеть дезинформации распространила фейковый репортаж «Би-би-си» о том, что в рабочем кабинете президента Украины Владимира Зеленского находилась картина Поля Сезанна, украденная в Италии. Об этом сообщили France 24 и Euronews в своих расследованиях, выпущенных 24 апреля.

Поддельный репортаж начал распространяться в соцсети икс 21 апреля. На кадрах записи виден баннер, похожий на логотип BBC News, с подписью «Украденная картина Сезанна обнаружена в видео Зеленского». На записи видно, что за спиной Зеленского на стене висит картина Сезанна «Натюрморт с вишнями». Это полотно украли из музея в Италии в конце марта.

Аккаунты, распространяющие фейковую новость, ложно заявили, что Зеленский получил картину от мафии. Всего за несколько часов только в одном аккаунте в соцсети икс фейковый репортаж посмотрели более 400 тысяч раз.

Кадр из фейкового видео

При этом на сайте «Би-би-си» такой репортаж не выходил. Представители британской медиакорпорации сообщили, что видео, о котором идет речь, фейковое.

Как установили журналисты, в поддельном репортаже использовали кадры из видео, которое появилось на ютьюб-канале Зеленского 19 января. Картину Сезанна добавили в «репортаж», заменив полотно украинского художника Андрея Чеботару, которое действительно висит в кабинете президента Украины.

Кадр из оригинального видео от 19 января 2026 года

Владимир Зеленский в комментарии Euronews назвал ложными утверждения о том, что в его кабинете когда-либо висела украденная картина.

Публикация фальшивого материала, маскирующегося под сообщение надежного медиа-источника, это классический прием из «методички» дезинформационной сети , которую связывают с ГРУ России, сообщил France 24 проект Gnida, который отслеживает эту российскую сеть.

Euronews указывает, что видео распространяли через сеть прокремлевских ботов «Матрешка», которые обычно публикуют фальшивые новости от лица уважаемых СМИ. «Матрешку» связывают с властями РФ.

Представители стран Европы неоднократно обвиняли власти России в том, что они пытаются вмешаться во внутренние дела европейских государств (в Москве это отрицали). Так, в Румынии в 2025 году из-за подозрений в российском вмешательстве отменили результаты голосования на президентских выборах. В Евросоюзе в феврале 2026-го создали Центр демократической устойчивости, призванный противодействовать дезинформации со стороны России и других авторитарных режимов.

Популярные западные чат-боты «заразились» пропагандой Кремля Они воспроизводят дезинформацию российской сети Pravda, которую создали для воздействия на ИИ

