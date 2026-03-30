Из музея в Италии похитили картины Ренуара, Сезанна и Матисса стоимостью в несколько миллионов евро

В Италии из частного музея Фонда Маньяни-Рокка под Пармой похищены картины Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна и Анри Матисса стоимостью в несколько миллионов евро, пишет BBC News.

Четверо грабителей в масках проникли в музей, расположенный на вилле, 22 марта. Они забрали работу Ренуара «Рыбы», «Натюрморт с черешней» Сезанна и акварель Матисса «Одалиска на террасе», висевшие в одном из залов на первом этаже. Ограбление, по данным итальянских СМИ, заняло около трех минут. После того, как на вилле сработала сигнализация, грабители покинули место преступления, перелезли через забор и скрылись.

В фонде Маньяни-Рокка заявили, что грабители действовали «планомерно и организовано», предположив, что если бы не сработавшая сигнализация, они забрали бы больше ценностей.

Стоимость похищенного оценивается как минимум в 9 миллионов евро — одни только «Рыбы» Ренуара стоят не менее 6 миллионов евро, отмечает BBC News, что позволяет говорить об одном из крупнейших ограблений музеев в Италии за последние несколько лет.

Фонд Маньяни-Рокка был основан в 1984 году после смерти композитора и коллекционера искусстава Луиджи Маньяни. Музей расположен на частной вилле, принадлежащей семье Маньяни.

Из Лувра украли драгоценности прямо посреди рабочего дня. Насколько это редкий случай ограбления? Рассказываем, как воруют из музеев во всем мире — и что потом происходит с ценностями

Из Лувра украли драгоценности прямо посреди рабочего дня. Насколько это редкий случай ограбления? Рассказываем, как воруют из музеев во всем мире — и что потом происходит с ценностями