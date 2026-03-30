Из музея в Италии похитили картины Ренуара, Сезанна и Матисса стоимостью в несколько миллионов евро
В Италии из частного музея Фонда Маньяни-Рокка под Пармой похищены картины Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна и Анри Матисса стоимостью в несколько миллионов евро, пишет BBC News.
Четверо грабителей в масках проникли в музей, расположенный на вилле, 22 марта. Они забрали работу Ренуара «Рыбы», «Натюрморт с черешней» Сезанна и акварель Матисса «Одалиска на террасе», висевшие в одном из залов на первом этаже. Ограбление, по данным итальянских СМИ, заняло около трех минут. После того, как на вилле сработала сигнализация, грабители покинули место преступления, перелезли через забор и скрылись.
В фонде Маньяни-Рокка заявили, что грабители действовали «планомерно и организовано», предположив, что если бы не сработавшая сигнализация, они забрали бы больше ценностей.
Стоимость похищенного оценивается как минимум в 9 миллионов евро — одни только «Рыбы» Ренуара стоят не менее 6 миллионов евро, отмечает BBC News, что позволяет говорить об одном из крупнейших ограблений музеев в Италии за последние несколько лет.
Фонд Маньяни-Рокка был основан в 1984 году после смерти композитора и коллекционера искусстава Луиджи Маньяни. Музей расположен на частной вилле, принадлежащей семье Маньяни.