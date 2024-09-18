Microsoft обнаружила в соцсетях рост активности связанных с Кремлем ботов, которые пытаются дискредитировать кампанию Камалы Харрис

В последние два месяца в соцсетях выросла активность связанных с Россией группировок, которые распространяют видео, направленные на дискредитацию кампании кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис, говорится в отчете компании Microsoft.

В качестве примера приводятся два видео, собравших миллионы просмотров в соцсети X. В одном из них показано нападение якобы сторонников Харрис на якобы участника предвыборного митинга кандидата в президенты Дональда Трампа. В другом ролике утверждается, что Харрис в 2011 году устроила ДТП в Сан-Франциско, наехав на 13-летнюю девочку, которая в итоге осталась парализованной. Это видео постили в X c хештегом #HitAndRunKamala («Скройся с места преступления»). Его распространили через сайт, имитирующий местное СМИ и созданный за несколько дней до этого. Ответственными за публикацию этих роликов Microsoft называет группу «Шторм-1516» — предположительно связанную с Кремлем «фабрику троллей».

Проект «Проверено», разбиравший историю с ДТП Харрис, отмечал, что она также появлялась во множестве популярных российских телеграм-каналов. Изучив ролик, «Проверено» заметил, что рентгеновские снимки в нем (на них демонстрируются повреждения, полученные пострадавшей от ДТП) взяты из научных статей 2010 и 2017 годов. Кроме того, в полиции Сан-Франциско представителям двух других фактчек-проектов ответили, что не располагают данными о ДТП, произошедшем в 2011 году.

Ролики с Харрис также распространяет еще одна группа под названием «Шторм-1679», переключившаяся на них с создания контента об Олимпиаде в Париже. В одном из таких роликов, как пишет Microsoft, показали фальшивый рекламный щит в Нью-Йорке с ложными утверждениями о политике Харрис. Эту группировку Microsoft также связывает с Кремлем.

В отчете Microsoft говорится, что ранее российские «операции влияния» в соцсетях касались в основном выхода Джо Байдена из президентской гонки, но затем они переключились на предвыборную кампанию Харрис. По мере приближения к выборам президента США Microsoft ожидает, что связанные с Россией группировки продолжат распространять в соцсетях контент, направленный на поляризацию политической обстановки.

Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума 5 сентября, заявил, что для российских властей победа Камалы Харрис на выборах в США предпочтительнее, чем победа Дональда Трампа. «У нас фаворитом, если можно так сказать, был действующий президент, господин [Джо] Байден. Но вот его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу [вице-президента Камалу] Харрис. Вот и мы тоже так сделаем», — сказал Путин с усмешкой.