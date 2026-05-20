Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине. Они подписали около 40 документов, в том числе совместную декларацию «о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа», а также совместное заявление «о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия». В этом заявлении — почти 10 тысяч слов, оно затрагивает вопросы от ядерной безопасности до защиты амурских тигров.

Путин и Си Цзиньпин не договорились по главному вопросу — о строительстве газопровода . Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что согласованы «основные параметры понимания» по маршруту и процессу строительства, но когда это строительство начнется, неизвестно. Какой будет цена на российский газ, который планируется поставлять по газопроводу, тоже неясно. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия и Китай завершают оформление контрактов на поставки.

Россия и Китай заявили о необходимости «полного устранения первопричин украинского кризиса». Об этом говорится в совместном заявлении о партнерстве и стратегическом взаимодействии. Такую же формулировку о «первопричинах» постоянно использует Путин, говоря о большой войне, которую Россия ведет против Украины с 2022 года. Позиция Китая по российско-украинскому конфликту названа в заявлении «объективной и непредвзятой».

Россия подтвердила, что выступает против независимости Тайваня «в какой бы то ни было форме». «В мире есть только один Китай, Тайвань является его неотъемлемой частью, а правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай», — говорится в совместном заявлении. Путин поддержал действия Китая «по защите собственного суверенитета и территориальной целостности, а также по объединению страны».

Путин и Си Цзиньпин выступили против нового американского проекта по созданию системы противоракетной обороны. Речь идет о проекте «Золотой купол» — это многоуровневая система, которая должна полностью защитить всю территорию США, включая Аляску и Гавайи. Этот проект Дональд Трамп представил в мае 2025 года. Россия и Китай назвали «Золотой купол» «угрозой стратегической стабильности».

Путин прилетел в Пекин через неделю после Трампа. Президент США на переговорах с Си Цзиньпином не добился прорыва в торговых отношениях и не получил ощутимой помощи в урегулировании конфликта с Ираном. Принимали Путина и Трампа примерно одинаково — Си Цзиньпин устроил им почти идентичные церемонии. Reuters пишет, что оба визита только подчеркивают возросшую силу Китая и его лидера.

