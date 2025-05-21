Трамп представил проект системы противоракетной обороны «Золотой купол» за 175 миллиардов долларов

Президент США Дональд Трамп выбрал проект системы противоракетной обороны «Золотой купол» стоимостью 175 миллиардов долларов, который будет «защищать нашу родину», написало агентство Reuters 20 мая.

«Золотой купол» призван создать сеть из сотен спутников, чтобы обнаруживать, отслеживать и перехватывать приближающиеся ракеты. Как сообщил Трамп на пресс-конференции в Белом доме, в проекте также заинтересована Канада. По словам Трампа, проект будет завершен к моменту, как в январе 2029 года завершится срок его президентских полномочий.

Эксперты, опрошенные Reuters, сомневаются, что проект удастся завершить в обозначенный срок. Сотрудник Центра стратегических и международных исследований Том Карако считает, что на создание «Золотого купола» уйдет 10 лет. Как отмечает агентство, бюджетное управление конгресса США подсчитало, что на создание «Золотого купола» в течение 20 лет понадобится 831 миллиард долларов.

Демократы обеспокоены тем, что в создании ключевых компонентов системы будет участвовать компания SpaceX одного из союзников Трампа, бизнесмена Илона Маска. Также в создании компонентов будут участвовать компании Palantir и Anduril. В качестве потенциальных подрядчиков масштабного проекта рассматриваются L3Harris Technologies, Lockheed Martin и RTX Corp. По словам Трампа, выгоду от проекта получат Аляска, Флорида, Джорджия и Индиана.

Главным руководителем программы стал генерал Космических сил США Майкл Гетлейн, сообщил Трамп.

Идея создания «Золотого купола» вдохновлена израильской системой противоракетной обороны . Дональд Трамп подписал указ о разработке соответствующей системы противоракетной обороны в январе. В документе говорилось, что угроза применения баллистических, гиперзвуковых, крылатых ракет — это «самая катастрофическая угроза, стоящая перед Соединенными Штатами». Амбициозная программа США, как пишет Reuters, призвана противостоять угрозам со стороны Китая и России.

об израильском «Железном куполе»

За три дня войны ХАМАС выпустил по Израилю до пяти тысяч ракет — и некоторые из них долетели до Тель-Авива и Иерусалима. Означает ли это, что боевики пробили знаменитый «Железный купол»?

об израильском «Железном куполе»

За три дня войны ХАМАС выпустил по Израилю до пяти тысяч ракет — и некоторые из них долетели до Тель-Авива и Иерусалима. Означает ли это, что боевики пробили знаменитый «Железный купол»?