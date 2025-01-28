Трамп подписал указ о создании американского «Железного купола»

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в ночь на 28 января, что подписал несколько указов, касающихся армии, в том числе о разработке американского аналога израильской системы противоракетной обороны «Железный купол», сообщает NBC News.

«Мы должны немедленно начать строительство новейшего противоракетного щита „Железный купол“, который сможет защитить американцев. У нас феноменальные технологии… Я думаю, что Соединенные Штаты имеют на это право», — сказал Трамп во время общения с конгрессменами-республиканцами во Флориде (цитата по The Times). Он отметил, что система будет производиться непосредственно в США.

В указе «Железный купол для Америки» («The Iron Dome for America») сказано, что угроза применения баллистических, гиперзвуковых, крылатых ракет и других современных средств воздушного нападения «остается самой катастрофической угрозой, стоящей перед Соединенными Штатами».

В документе отмечается, с 2002 года, когда США вышли из Договора 1972 года об ограничении систем противоракетной обороны (.pdf), американская политика по противоракетной обороне сводилась к тому, чтобы «опередить угрозы стран-изгоев и случайные или несанкционированные запуски ракет». При этом, говорится в указе, «угроза со стороны стратегических вооружений нового поколения не уменьшилась, а стала более интенсивной и сложной».

Дональд Трамп поручил, чтобы в течение 60 дней после издания указа министр обороны США представил структуру и план реализации противоракетной обороны следующего поколения.

«Железный купол» — система противоракетной обороны, которая стоит на вооружении Израиля с 2011 года. Предназначена для защиты от массированных ударов неуправляемыми ракетами ближнего радиуса действия. В отличие от других систем ближнего радиуса действия «Железный купол» защищает не просто отдельные объекты, а целые районы и города. «Медуза» подробно рассказывала об этой системе в 2023 году в начале палестино-израильской войны.

The Times пишет, что, по мнению военных экспертов, «Железный купол» в США не будет работать или будет непомерно дорогим, поскольку территория Соединенных Штатов составляет 9,6 миллиона квадратных километров, тогда как территория Израиля — 22,1 тысячи квадратных километров. Кроме того, израильский «Железный купол» предназначен для поражения ракет, выпущенных с небольшого расстояния, а для США наибольшую угрозу представляют межконтинентальные баллистические ракеты России, Китая или КНДР.

Создание американского аналога системы «Железный купол» — одно из предвыборных обещаний Дональда Трампа.