Рейтинг Путина продолжает падать. ВЦИОМ изменил методику опросов, но это не помогло
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал снижение рейтинга одобрения президента РФ на 1,9 процентных пункта по сравнению с предыдущей неделей.
По данным опроса, опубликованным 29 мая, работу Владимира Путина на посту президента одобряют 67,5% респондентов.
ВЦИОМ с конца марта фиксировал снижение рейтинга одобрения Путина. В начале мая центр изменил методику опросов и стал проводить не только телефонные интервью, но поквартирные опросы — то есть спрашивать людей лично.
В середине мая ВЦИОМ отчитался о росте рейтинга одобрения работы президента на 1,2 процентных пункта, до 66,8%.
Снижение рейтингов Путина весной фиксировала и другая ведущая социологическая компания — фонд «Общественное мнение» (ФОМ). Однако 29 мая ФОМ сообщил о росте уровня доверия Путину — с 71% до 73%. Также изменился и показатель одобрения работы Путина на посту президента.
Политтехнолог, сотрудничающий с администрацией президента РФ, в беседе с «Медузой» называл причинами снижения рейтингов Путина и «Единой России» блокировку телеграма и ограничения мобильного интернета, а также рост цен и усталость россиян от войны.