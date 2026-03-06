Сергей Бобылев/ ТАСС / Profimedia

Руслана Цаликова заподозрили в растрате и взятках

Бывший замминистра обороны РФ Руслан Цаликов был задержан 4 марта. Его обвиняют в создании преступного сообщества и легализации преступных доходов, а также в 12 эпизодах растраты и двух эпизодах взятки. Он не признал вину.

РБК называет Цаликова единственным из высокопоставленных чиновников Минобороны, задержанных после начала «чисток» в ведомстве в мае 2024 года, кому инкриминируют организацию преступного сообщества (часть 3 статьи 210 УК РФ). Только по этому обвинению ему грозит до 20 лет лишения свободы.

5 марта Цаликова отправили под домашний арест. Это необычно мягкая мера пресечения, особенно учитывая тяжесть предъявленных ему обвинений, однако именно такую меру запросило следствие. «Коммерсант» подчеркивает, что заседание по выбору меры пресечения Цаликову прошло поздно вечером, когда суд уже был закрыт для публики, и ни Следственный комитет, ни судья не раскрыли причину снисхождения, проявленного к бывшему замминистра обороны.

По данным «Коммерсанта», его обвиняют в причастности к махинациям в «Военторге» — хозяйственной структуре Минобороны — и в получении взяток от подрядчиков военного ведомства. Работая в Минобороны, Цаликов курировал «Военторг», глава которого был задержан в 2024 году по делу о хищении при поставке армейских несессеров (позднее в «Военторге» нашли и другие хищения, сейчас сумма ущерба по делу превышает 6 миллиардов рублей, пишет «Коммерсант»). Взятки Цаликов якобы получал от компаний, которые проводили исследовательские работы для Минобороны.

В свою очередь, источник «Важных историй» утверждает, что Цаликов был задержан в рамках дела о некачественных бронежилетах для армии, которые в 2024 году поставляла компания «Пикет». Показания на Цаликова дал бывший директор «Пикета» Андрей Есипов, получивший по этому делу 9 лет.

Расследователи находили у семьи Цаликова роскошную недвижимость

Как рассказывали соратники Алексея Навального в 2022 году, четверо взрослых детей Цаликова владеют коммерческой недвижимостью в Москве и земельными участками в Подмосковье на общую сумму 1,1 миллиарда рублей.

Еще до этого ФБК нашел у Цаликова дом на Рублевке площадью 1868 квадратных метров. В 2019-м году команда Навального оценивала стоимость дома и земли под ним в 950 миллионов рублей, но в 2021-м «Проект» сообщал, что цена этой недвижимости могла вырасти до 3 миллиардов рублей.

После задержания Цаликова «Коммерсант» написал, что чиновник получал взятки и «живыми деньгами», и неким «дорогостоящим имуществом». «Отмывались коррупционные доходы путем вложения в недвижимость, в том числе коммерческую, которую в большом количестве нашли у экс-чиновника», — объясняла газета.

Цаликов — человек из команды Сергея Шойгу. Они работали вместе 30 лет

Цаликов родом из Северной Осетии и там же начинал карьеру. Он получил степень кандидата экономических наук, после чего преподавал в университете и работал в министерстве финансов республики, которое в 1990 году возглавил. Спустя четыре года Цаликов перешел на службу в МЧС, руководителем которого тогда же стал Сергей Шойгу. С тех пор их карьерные пути оставались неразрывно связанными.

В 2000-м Цаликов стал заместителем, а в 2007-м — первым заместителем Шойгу. Когда весной 2012 года тот перешел в губернаторы Московской области, Цаликов занял должность вице-губернатора. А когда осенью того же года Шойгу получил пост министра обороны, Цаликов стал его первым заместителем уже в военном ведомстве. Он оставался им вплоть до 2024 года, когда Шойгу потерял кресло главы Минобороны и стал секретарем Совета безопасности.

В Совбез Шойгу своего первого зама уже не позвал. Однако попытался защитить его другим способом. В сентябре 2024 года, через несколько месяцев после увольнения из Минобороны, Цаликов избрался депутатом Верховного хурала (парламента) Тывы — родной республики Шойгу, где он приобрел большое влияние. Как депутат Цаликов претендовал на должность сенатора от Тувы, однако в Совет Федерации его так и не выбрали.

Цаликов стал четвертым бывшим заместителем Шойгу, попавшим под уголовное преследование

С уходом Шойгу в Совбез под уголовным преследованием оказались уже четверо его бывших заместителей. Все они, кроме Цаликова, находятся в заключении.

Тимур Иванов . Был задержан в апреле 2024 года (еще до отставки Шойгу). В июле 2025-го получил 13 лет колонии по обвинению в растрате при покупке паромов для Керченской переправы и легализации преступных доходов. Также Иванова обвиняют во взятках на 1,3 миллиарда рублей, но по этому делу приговор пока не вынесен. Иванов просился на фронт, но его не отпустили. Суд заявил, что это «привилегия, а не индульгенция».

. Был задержан в апреле 2024 года (еще до отставки Шойгу). В июле 2025-го получил 13 лет колонии по обвинению в растрате при покупке паромов для Керченской переправы и легализации преступных доходов. Также Иванова обвиняют во взятках на 1,3 миллиарда рублей, но по этому делу приговор пока не вынесен. Иванов просился на фронт, но его не отпустили. Суд заявил, что это «привилегия, а не индульгенция». Дмитрий Булгаков . Был задержан в июле 2024 года. По версии следствия, он привлек подконтрольную ему фирму к установке и настройке систем освещения в Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге, а эта фирма провела работы по завышенной цене. Сейчас Булгаков под стражей.

. Был задержан в июле 2024 года. По версии следствия, он привлек подконтрольную ему фирму к установке и настройке систем освещения в Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге, а эта фирма провела работы по завышенной цене. Сейчас Булгаков под стражей. Павел Попов. Его задержали в августе 2024-го, обвинив в обогащении на работах для парка «Патриот» (Попов отвечал за его обслуживание и развитие). Попов, как и Булгаков, сидит в СИЗО в ожидании суда. В 2025 году другой фигурант его дела — бывший директор парка «Патриот» — был осужден на пять лет.

Из всех четверых — Цаликова, Иванова, Булгакова и Попова — только Булгаков не поднимался по вертикали власти вслед за Шойгу. Он стал замминистра Минобороны за четыре года до прихода Шойгу и был снят с этой должности за полтора года до его ухода, отмечает «Агентство».

Издание подсчитало, что среди тех, кто занимал должность замминистра обороны при Шойгу и остается на ней до сих пор — всего лишь три человека. Это глава Генштаба Валерий Герасимов, Виктор Горемыкин и Юнус-Бек Евкуров. Все они кадровые военные. Герасимов и Горемыкин всю жизнь строили карьеру в армейских структурах, а вот Евкуров уходил в политику — в 2008-2019 годах он возглавлял Ингушетию. В 2023 году именно Евкуров говорил с Евгением Пригожиным, который во время своего мятежа требовал отдать ему Шойгу и Герасимова.

Z-каналы обрадовались, что Цаликова задержали — и огорчились, что его не отправили в СИЗО

Как первый заместитель министра обороны Цаликов курировал правовые и финансовые вопросы, а также информационную политику. «Проект» писал, что Цаликов лично занимался имиджем Шойгу, который любил пиар. Однако провоенные телеграм-каналы невзлюбили Цаликова не за это, а за сводки о состоянии дел на фронте после начала большой войны России с Украиной. «Вот к этим всем „жестам доброй воли“, „передислокации“ и иным крылатым выражениям он приложил руку непосредственно, потому что шло это все на серьезных щах от лица Минобороны», — писал канал «Белорусский силовик».

Эзопов язык российского Минобороны Как Минобороны говорит об отступлении российских войск, не используя слово «отступление»

Z-блогеры с энтузиазмом встретили новость о задержании Цаликова и огорчились лишь из-за того, что его отправили не в СИЗО, а под домашний арест. «Понятное дело, человек в возрасте и серьезно болен. <…> Однако Костылева с пластиной в голове и неработающей рукой — оставляем в СИЗО. Журналистку Сашу Баязитову с диабетом и букетом сопутствующих заболеваний — оставили в СИЗО [и в колонии]. Жену бизнесмена Галицкого за недоказанные угрозы олигарху отправили в СИЗО, где она и погибла. <…> Ну вы либо отпускайте всех, либо сажайте всех», — написала пропагандистка Анастасия Кашеварова.

Еще Z-каналы обратили внимание на то, что уголовное преследование Цаликова ослабляет позиции Шойгу, которого пока не затронули «чистки» в его команде. С этим согласен корреспондент «Русской службы Би-би-си» Илья Барабанов. «Теперь, спустя полтора года [после отставки Шойгу из Минобороны], самый близкий член команды бывшего министра [задержан], а это значит, что и позиции самого Сергея Шойгу, хоть он и продолжает занимать пост секретаря Совета безопасности, могут в любой момент пошатнуться», — отметил журналист.