Арестован основатель Z-издания Readovka Алексей Костылев Его подозревают в хищении миллиарда рублей у Минобороны России

Создателя издания Readovka Алексея Костылева задержали по делу о крупном мошенничестве. Его подозревают в хищении миллиарда рублей у Минобороны при исполнении госконтракта на поставку БПЛА, сообщает РБК из Тверского суда Москвы, где Костылеву должны избрать меру пресечения. Как он связан с поставками беспилотников в российскую армию, пока непонятно.

Обновлено. Тверской суд Москвы отправил Алексея Костылева под стражу до 25 апреля.

У основателя Readovka проблемы со здоровьем после аварии на квадроцикле в деревне Рухань в 2024 году. После задержания Костылева проект «Русская жизнь», который он сейчас возглавляет, заявил, что он «пережил трепанацию черепа, две тяжелейшие операции, самостоятельно не может переодеваться, выполнять элементарные гигиенические процедуры, испытывает сложности и ограничения в передвижении». Костылеву необходим медицинский уход, добавил проект, призвав не заключать его под стражу.

Readovka заявила, что претензии к Костылеву не имеют отношения к изданию. «Руководство холдинга «Ридовка» оказывает максимальное содействие следственным органам. <…> Уголовное дело не связано с издательским бизнесом и деятельностью наших информационных ресурсов», — сообщило издание, поблагодарив Костылева за «многолетнюю совместную работу» и «вклад в формирование патриотической повестки в российской медиасреде.

Readovka — издание, поддержавшее войну. Костылев запустил его в 2011 году как паблик о новостях своей родной Смоленской области. Позднее он перебрался в Москву и открыл там московскую редакцию Readovka. До начала большой войны России с Украиной проект не считался провластным, но потом стал одним из популярных рупоров вторжения. После 22 февраля 2022 года Readovka перешагнула порог в один миллион подписчиков в телеграме (сейчас у нее уже два миллиона) и открыла ряд сайд-проектов.

Костылев пытался поставлять пуховики для военных В своем совместном расследовании «Медуза» и The Bell рассказывали, что весной 2022 года Костылев оказался на совещании в Минобороны РФ, на котором зашла речь о нехватке зимней формы для военных. Костылев вызвался взять на себя часть поставок теплой одежды. Ему поручили для начала отправить тысячу зимних пуховиков в самопровозглашенные ЛНР и ДНР. Костылев планировал купить пуховики в Китае и нашить на них военные знаки различия. Но к тому моменту, когда его команда завершила переговоры с китайским поставщиком и готова была платить, Пекин стал блокировать вывоз в Россию курток цвета хаки, чтобы не нарушать западные санкции. Проект провалился, и Костылев какое-то время «ходил с белым лицом», рассказали два бывших сотрудника его издания.

Readovka отрабатывала «темник» кремлевского АНО «Диалог», выяснили «Медуза» и The Bell. В совместном расследовании 2023 года мы рассказывали, что незадолго до начала войны Костылев познакомился с Владимиром Табаком — руководителем АНО «Диалог», которая занимается пропагандой в интернете по заказу Кремля, — и поручил редакции Readovka освещать резонансные общественно-политические события по инструкциям из «Диалога».

В 2025 году Readovka перешла под контроль АНО «Диалог». Ее новым руководителем и владельцем стал Андрей Ткаченко. Он как минимум до 2024 года в АНО «Диалог Регионы», дочерней структуре «АНО Диалог», писало «Агентство». Ткачев назвал сделку с Костылевым коммерческой, но отказался назвать ее сумму. Анонимный телеграм-канал «ЕЖ Lab» утверждал, что Костылев переписал активы на Ткачева из-за проверки силовых структур «на предмет нецелевого расходования бюджетных средств».

Позднее Readovka получила контроль над уральским пропагандистским изданием Ura.ru. Это произошло на фоне изъятия активов у бывших бенефициаров Ura.ru, предпринимателей Артема Бикова и Алексея Боброва, а также на фоне ареста руководителя свердловской редакции издания Дениса Аллярова, которого обвинили в даче взяток своему дяде-полицейскому за доступ к оперативным сводкам МВД. Став руководителем Ura.ru, Ткаченко заявил о «неутешительным» положении дел в финансах издания, закрыл его региональные редакции и отказался оплачивать адвокатов Аллярова.