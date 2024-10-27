Основатель издания Readovka Алексей Костылев попал в аварию

Основатель и владелец издания Readovka Алексей Костылев попал в аварию в Смоленской области, сообщает телеграм-канал Baza.

Как пишет Baza, Костылев разбился, катаясь на квадроцикле. У него перелом основания черепа, ушиб головного мозга и открытая черепно-мозговая травма. По данным Baza, он находится в коме в крайне тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В Readovka подтвердили, что с Костылевым произошел «несчастный случай», не уточнив деталей. В издании сообщили, что Костылеву сделали операцию, и его состояние стабилизировано. Его готовят к транспортировке в Москву.

Издание Readovka было основано в 2014 году. С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину оно занимает подчеркнуто провоенную позицию. На телеграм-канал Readovka подписаны 2,7 миллиона человек.