«Это привилегия, а не индульгенция». Суд объяснил, почему бывшего замминистра обороны Тимура Иванова не отправили из СИЗО на фронт

Мещанский районный суд Москвы отклонил иск бывшего замминистра обороны Тимура Иванова к Минобороны и военному комиссариату Москвы, добивающегося, чтобы его отправили на «специальную военную операцию» ( ).

Такое решение, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции, суд обосновал тем, что «возможность искупить свою вину перед родиной и обществом путем заключения контракта для прохождения службы на СВО — это привилегия, а не индульгенция».

Тимур Иванов занимал должность замминистра обороны при Сергее Шойгу. В апреле 2024 года Иванова задержали по подозрению в коррупции, а в июле 2025-го приговорили к 13 годам колонии по обвинению в хищении и легализации преступных доходов. Помимо этого Иванова обвиняют в трех эпизодах получения взяток на общую сумму более 1,3 миллиарда рублей. Это дело пока судом не рассмотрено, Иванов находится в СИЗО.

Иванов несколько раз просил отправить его на войну с Украиной. Первое прошение было подано в июле 2025 года. Через три месяца Иванов получил отказ, на основании того, что в группировке «Запад» нет должности по его воинской специальности.

В феврале 2026 года он подал иск к Минобороны России и московскому военкомату, заявив, что они игнорируют его заявление об отправке на войну. В ходе подготовки к рассмотрению этого иска представитель военкомата заявил, что Иванову вновь отказано в отправке на фронт.

Читайте также

От кадровых чисток в Минобороны пострадали и коррумпированное окружение Шойгу, и не оправдавшие надежд Кремля генералы. В чем была цель череды арестов и отставок? Анализ Carnegie Politika

Читайте также

От кадровых чисток в Минобороны пострадали и коррумпированное окружение Шойгу, и не оправдавшие надежд Кремля генералы. В чем была цель череды арестов и отставок? Анализ Carnegie Politika