Бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову во второй раз отказали в отправке на фронт. Он остается в СИЗО по обвинению в коррупции

Представитель военкомата Москвы заявил, что бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову отказано в отправке на «специальную военную операцию». Об этом он сказал на заседании Мещанского районного суда в ходе досудебной подготовки по иску Иванова, пишет «Коммерсант».

В феврале 2026 года Иванов подал в Мещанский районный суд Москвы иск к Минобороны России и столичному военкомату в связи с тем, что они игнорируют его заявление об отправке на войну.

Адвокат Иванова Денис Балуев заявил «Коммерсанту», что его подзащитный отказа не получал. Рассмотрение иска Иванова назначено на 5 марта.

В первый раз Тимур Иванов подал заявление об отправке на войну из СИЗО «Лефортово» в июле 2025 года. Он попросился на должность, соответствующую его воинскому званию. Через три месяца он получил отказ, в котором говорилось, что в группировке «Запад» нет должности по его воинской специальности.

Тимур Иванов занимал должность замминистра обороны при Сергее Шойгу, который на тот момент возглавлял министерство. В апреле 2024 года Иванова задержали по подозрению в коррупции, а в июле 2025-го приговорили к 13 годам колонии по обвинению в хищении и легализации преступных доходов. Его вместе с бывшим подчиненным Антоном Филатовым признали виновными в растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц».

Также Иванова обвиняют в трех эпизодах получения взяток на общую сумму более 1,3 миллиарда рублей. Это дело пока не рассмотрено судом.

