Задержан бывший замминистра обороны России Руслан Цаликов. Его обвиняют во взятках и хищениях

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова. Он задержан.

Цаликову предъявлены обвинения в создании преступного сообщества (часть 3 статьи 210 УК), участники которого в 2017 — 2024 годах похищали бюджетные средства. Также ему инкриминируют легализацию похищенного (часть 4 статьи 174.1 УК), взяточничество (два эпизода, часть 6 статьи 290 УК) и растрату (12 эпизодов, часть 4 статьи 160 УК), сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Руслан Цаликов — человек из команды Сергея Шойгу. Цаликов работал как заместитель Шойгу в МЧС, аппарате губернатора Московской области и министерстве обороны. В мае 2024 года Владимир Путин уволил Сергея Шойгу с должности главы Минобороны РФ. Месяц спустя президент РФ снял Цаликова с поста замминистра обороны.

В апреле 2024 года был задержан другой заместитель Шойгу — Тимур Иванов. В июле 2025 года бывшего замглавы Минобороны приговорили к 13 годам колонии по обвинению в хищении и легализации преступных доходов. Помимо этого Иванова обвиняют в трех эпизодах получения взяток на общую сумму более 1,3 миллиарда рублей. Это дело пока судом не рассмотрено, Иванов находится в СИЗО.

Читайте также

От кадровых чисток в Минобороны пострадали и коррумпированное окружение Шойгу, и не оправдавшие надежд Кремля генералы. В чем была цель череды арестов и отставок? Анализ Carnegie Politika

Читайте также

От кадровых чисток в Минобороны пострадали и коррумпированное окружение Шойгу, и не оправдавшие надежд Кремля генералы. В чем была цель череды арестов и отставок? Анализ Carnegie Politika