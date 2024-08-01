Руководитель «Военторга» задержан по делу о хищении средств Минобороны РФ при поставке армейских несессеров

Руководитель акционерного общества «Военторг» задержан по обвинению в хищении средств Минобороны России в особо крупном размере ( ), сообщила 1 августа официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, возбуждено уголовное дело «по факту хищения денежных средств в особо крупном размере из бюджета РФ при исполнении государственных контрактов для нужд министерства обороны РФ».

По версии следствия, в 2019 году руководитель и сотрудники «Военторга» совместно с иными соучастниками «вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств министерства обороны».

«Объединившись в устойчивую организованную группу, сообщники обеспечили заключение государственных контрактов на поставку . Общая сумма контрактов составила около 625 миллионов рублей», — заявила Волк. По ее словам, цену товаров завысили более чем на 400 миллионов рублей.

Продукцию по завышенным ценам закупали в период с декабря 2019 по декабрь 2022 года у компаний-производителей через подконтрольные им организации, бенефициар которых — 41-летний бизнесмен из Северной Осетии.

Следователи провели 64 обыска у руководства и сотрудников Минобороны, а также в нежилых помещениях «Военторга» и ряда компаний. Изъяты документы, электронные носители, мобильные устройства и «другие предметы, имеющие доказательственное значение». Помимо руководителя «Военторга» задержан 41-летний предприниматель из Северной Осетии. Имена задержанных не раскрываются. По делу допросили более 30 свидетелей. Телеграм-канал Mash опубликовал видео следственных действий.

Суд в Москве 31 июля арестовал имущество фигурантов дела, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Обновление. На причастность к хищениям в деле «Военторга» проверят бывшего замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По данным РИА Новости, «Военторг» фигурировал в деле генерала Булгакова о поставках некачественных сухпайков.

«Военторг» занимается организацией питания, банно-прачечного обслуживания, а также поставками и пошивом военной формы для Минобороны РФ. Правительство в 2016 году определило «Военторг» единственным поставщиком вещевого имущества для Вооруженных сил РФ. На сайте «Военторга» сообщается, что гендиректор компании — Владимир Павлов.

По данным сайта госзакупок, которые приводит ТАСС, сумма контрактов АО «Военторг», где компания выступила поставщиком, в 2024 году снизилась в 23 раза по сравнению с предыдущим годом — с 2,181 миллиарда рублей до 94,7 миллиона рублей.