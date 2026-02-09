Бывшая жена инвестора Александра Галицкого покончила с собой в изоляторе После развода он забрал детей и обвинил ее в вымогательстве. Она перед смертью записала видео о том, что он за Украину и против Путина

Алия Галицкая в зале суда по делу о вымогательстве, 6 февраля 2026 года Истринский суд

46-летняя Алия Галицкая, бывшая жена инвестора Александра Галицкого (не путать с основателем сети магазинов «Магнит» Сергеем Галицким), покончила с собой в изоляторе временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре. Об этом сообщила юрист Екатерина Духина, ссылаясь на неназванного адвоката погибшей. Позднее суицид подтвердили источник РБК в правоохранительных органах и член Совета по правам человека Ева Меркачева.

Тело Галицкой нашли утром 8 февраля, рассказал собеседник РБК. По данным Меркачевой, в момент гибели Галицкая была в камере одна. После нее осталась записка, в которой она винит в самоубийстве бывшего мужа. «Не знаю, как он будет с этим жить, как объяснит ребенку, из-за чего его мать оказалась под стражей, а потом там наложила на себя руки», — отметила правозащитница.

Александр Галицкий — технопредприниматель и венчурный инвестор. Он родился в Житомирской области Украины, учился в Московском институте электронной техники и начинал карьеру в зеленоградском НИИ микроприборов, который разрабатывал технологии для космических оборонных систем СССР. В перестройку Галицкий познакомился с руководством американской компании Sun Microsystems, будущего разработчика языка Java. В сотрудничестве с Sun Microsystems его компания «Элвис Плюс» разработала прототип Wi-Fi-модуля и первый VPN-клиент для Windows. Позднее Галицкий основал IT-компанию TrustWorks в Нидерландах и фонд венчурных инвестиций Almaz Capital в США. В 2020-м украинский Forbes писал, что у Галицкого есть гражданства России и Нидерландов, но «он считает себя украинцем».

«Проект» называл Галицкого одним из создателей системы цифровой маркировки товаров «Честный знак». Она обязывает предпринимателей наклеивать на свои товары специальные QR-коды для подтверждения их качества и безопасности. «Честный знак» позиционируется как государственная маркировка, но оператором системы, продающим QR-коды, выступает частная структура — «Центр разработки перспективных технологий». На старте долями в ней владели структуры Галицкого и миллиардера Алишера Усманова, а также «Ростех». Позднее Галицкий продал свою долю «Газпромбанку». «Честный знак» пользуется поддержкой правительства, а внедрять систему первой начала Федеральная налоговая служба в 2016 году. Тогда ФНС возглавлял Михаил Мишустин, позднее ставший премьер-министром России. «Проект» утверждает, что Мишустин может быть знаком с Галицким через позднесоветский Международный компьютерный клуб (МКК), который завозил в СССР первые западные компьютеры. Мишустин работал в клубе, а Галицкий с ним сотрудничал: с представителями Sun Microsystems он познакомился именно через МКК. При этом бизнесмен утверждал, что не помнит Мишустина в МКК, а познакомились они только в начале 2000-х.

Александр и Алия Галицкие поженились в 2010 году. У них родились две дочери — Анастасия Фелиция (12 лет) и Любовь Патриция (9 лет), сообщило «Агентство» со ссылкой на данные утечек. Алия Галицкая почти не упоминала о муже и детях в соцсетях. О семейной жизни пары известно мало.

В июле 2025 года РИА Новости сообщило о расставании Галицких. Супруги развелись в марте 2025-го. Суд в Калифорнии определил, что их дети, имеющие гражданства России и США, будут жить с матерью. Алия с дочерьми поселились в Подмосковье. Однако в конце мая 2025-го Александр забрал детей из школы и увез от матери. Алия заявила об их похищении властям США и российскому омбудсмену Татьяне Москальковой, которая обратилась в полицию. Обо всем этом РИА Новости узнало из жалоб Галицкой и со слов ее адвоката Рубена Маркарьяна. Позднее Алия увиделась с дочерьми в Швейцарии, но не смогла забрать их в Россию, говорил Маркарьян.

Кроме борьбы за детей, между Алией и Александром начались судебные разбирательства. Галицкий потребовал от бывшей жены алименты: треть до совершеннолетия старшей дочери, а затем четверть до совершеннолетия младшей. Алия в рамках иска о разделе имущества добилась ареста недвижимости Галицкого на сумму 435 миллионов рублей (в том числе двух квартир в центре Москвы и коттеджа в Подмосковье).

При этом юристы Галицкого утверждали, что Алия и Александр вообще не были мужем и женой: их брак, заключенный в Лас-Вегасе в 2010 году, был «шуточным»; он не мог иметь юридической силы в России, поскольку Александр Галицкий с 1988 года женат на Альбине Галицкой; Алия не жила вместе с Александром и взяла его фамилию по своей инициативе, рассказывала адвокат бизнесмена Анна Бутырина. По ее словам, в ноябре 2025 года суд в штате Невада признал брак Алии и Александра недействительным.

«Позиция ответчика [Галицкого] весьма странная, ведь в своем исковом заявлении об алиментах Александр Галицкий утверждал, что „брачные отношения прекращены“, а не [что] их не было. Кроме того, расторжение брака в США судебным решением означает, что брак имел место», — комментировал эти заявления адвокат Галицкой Рубен Маркарьян. Он добавил, что Алия передала в суд свадебные фотографии и «многостраничную переписку» с Галицким, в которой они обсуждали в том числе общий быт.

6 февраля в этом конфликте наступил новый поворот. Истринский городской суд арестовал Алию Галицкую по уголовному делу о вымогательстве. По версии следствия, не позднее июля 2024 года Галицкая сговорилась с некими людьми и потребовала от Галицкого больше 150 миллионов долларов (от 160 до 300 миллионов долларов, уточняла адвокат Бутырина), угрожая в противном случае распространить «позорящие его сведения, а также иные сведения, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам» бизнесмена.

Адвокат Екатерина Духина, специализирующаяся на бракоразводных процессах (именно она позже первой сообщит о гибели Галицкой), называла арест Алии неоднозначным:

«Статья Уголовного кодекса „вымогательство“ довольно резиновая. Например, как трактовать переговоры одной из сторон в отношении другой. Не будет справедливого раздела имущества, тогда я всем расскажу, какой ты нехороший человек? Является это вымогательством или не является? Я надеюсь, что есть какие-то реальные доказательства и документальные подтверждения самого факта вымогательства. Но с учетом моего более чем 23-летнего опыта я могу сказать, что в каждом первом кейсе, когда стороны находятся в состоянии крайне эмоциональной подвижности, когда мать лишена общения со своими детьми, лишнее может быть сказано легко», — говорила Духина изданию BFM.

8 февраля, в день гибели Галицкой, пропагандистка Анастасия Кашеварова опубликовала в своем телеграм-канале видеозапись с обращением Алии к Владимиру Путину. Она просит президента России поддержать ее в конфликте с бывшим мужем и прибегает ради этого к политическому доносу.

«Я узнала о том, что он женат [на Альбине Галицкой], и решила развестись. После этого у нас начались конфликты, угрозы физической расправы и уголовного преследования. <…> Я не могу конкурировать с его деньгами, но не могу молчать. <…> Мои дочки находятся под пагубным влиянием их отца. Отец открыто при них говорит, что он за Украину, Зеленского он считает героем. У меня есть аудиозаписи его слов. Также он поддерживает радикально-националистический режим на Украине. И мне больно слышать, как он сравнивает президента России с фашистским лидером. Он внушает нашим девчонкам ненависть к России, целому народу, нашей культуре, традициям. Если Галицкий выиграет суд, он увезет наших дочек в Европу, я в этом уверена», — говорит Алия в видео.

Когда оно было записано и как оказалось у Кашеваровой, неизвестно. Является ли это видео теми сведениями, которыми Галицкая якобы шантажировала бывшего мужа, тоже неясно.

Анонимный телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что до уголовного дела о вымогательстве против Галицкой было возбуждено — тоже по заявлению бывшего мужа (позднее это подтвердили РИА Новости). Поводом для него стали заявления Алии о том, что у Галицкого стали проявляться «отклонения в психике и поведении» при общении с дочками. Эти заявления она повторяла в обращениях к омбудсмену Татьяне Москальковой и в Следственный комитет, а также в суде, следует из копии постановления о возбуждении дела, которую показал «ВЧК-ОГПУ».

Канал утверждал, что Галицкий, который в 2020-2022 годах входил в совет директоров Альфа-банка, организовал уголовное преследование бывшей жены через службу безопасности этой структуры и ее «карманный» отдел полиции в подмосковной Истре. Таблоид StarHit писал, что незадолго до гибели Алия искала через домовой чат психолога, адвоката и новое жилье, а также пыталась продать бытовую технику.

9 февраля стало известно, что Галицкого вызвали на опрос в связи со смертью его бывшей жены, после беседы его отпустили. Следственный комитет проводит проверку по статье о доведении до самоубийства. Уголовное дело по этой статье на момент публикации статьи «Медузы» возбуждено не было.