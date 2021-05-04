Билл и Мелинда Гейтс расстаются после 27 лет брака Всем интересно, как они будут делить имущество: 130 миллиардов долларов и крупнейший в мире благотворительный фонд

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Elaine Thompson / AP / Scanpix / LETA

Основатель компании Microsoft, 65-летний миллиардер Билл Гейтс и его 56-летняя жена Мелинда объявили о разводе после 27 лет брака. В твиттер-аккаунтах супругов появилось одинаковое сообщение.

После долгих размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть наш брак. За последние 27 лет мы вырастили трех удивительных детей и создали фонд, который помогает людям по всему миру вести здоровую, продуктивную жизнь. Мы продолжаем разделять веру в эту миссию и будем продолжать совместную работу в фонде, но больше не верим, что сможем расти вместе как пара на новом этапе наших жизней.

Билл и Мелинда познакомились на работе. И сначала не воспринимали свои отношения всерьез

Билл Гейтс и Мелинда Френч познакомились в 1987 году, когда Мелинда пришла работать в Microsoft продакт-менеджером. Спустя несколько месяцев они встретились на парковке, и Билл пригласил Мелинду на свидание. «Он спросил: „Мы можем встретиться через две недели после ближайшей субботы?“ Я ответила: „Для меня это не слишком спонтанно. Почему бы не созвониться ближе к дате“. <…> Через пару часов он позвонил мне домой и сказал: „Как насчет сегодняшнего вечера?“» — вспоминала Мелинда в 2013 году.

Сначала отношения не казались обоим серьезными. «У нее были другие бойфренды, а у меня был Microsoft. Мы думали: „Эй, мы же не воспринимаем друг друга серьезно?“» — рассказывал Гейтс в 2019-м. Но примерно через год они с Мелиндой поняли, что любят друг друга. Однажды Мелинда увидела, что Билл составляет на доске списки «за» и «против» брака. Он хотел жениться, но не был уверен, что сможет посвящать время и семье, и Microsoft, объясняла она.

Пара поженилась в 1994 году. Через два года Мелинда ушла из Microsoft. У супругов родились дети Дженнифер, Рори и Фиби, которым сейчас от 18 до 25 лет. В 2000 году Билл и Мелинда основали благотворительный фонд Bill and Melinda Gates Foundation. В последующие годы Гейтс полностью переключился с бизнеса на благотворительность: в 2008 году он отошел от оперативного управления Microsoft, в 2014-м покинул пост президента компании, а в 2020-м ушел и из совета директоров.

Фонд Гейтсов стал очень влиятельным. А Мелинда Гейтс — известным филантропом

Журнал Forbes называет фонд Гейтсов самой крупной частной благотворительной организацией в мире. В фонде работают 1600 сотрудников, у него есть офисы в Европе, Азии, Африке и Северной Америке. Он направил 53,8 миллиарда долларов на проекты в области здравоохранения, образования, борьбы с бедностью и изменением климата. Только на борьбу с пандемией организация выделила 1,75 миллиарда долларов.

Гейтс называл жену своим «равноправным партнером». Со временем она тоже стала публичной фигурой. Мелинда активно участвовала в работе фонда, выступала с докладами о проблемах здравоохранения в Белом доме и на Генеральной Ассамблее ООН. В 2015 году она основала компанию Pivotal Ventures, которая инвестирует в проекты по расширению возможностей женщин. А в 2019 году выпустила книгу «Момент подъема», в которой рассказала, как пришла к феминизму.

14 февраля 2020 года Билл Гейтс выложил в инстаграм совместное фото с женой и подписал его «Я не мог и мечтать о лучшем спутнике в этом путешествии». Но на самом деле в последние годы у Билла и Мелинды были сложности в отношениях, супруги несколько раз были близки к расставанию, но выбирали сохранение брака, заявили два источника The New York Times. Поступившие в суд документы о разводе свидетельствуют о том, что инициатором расторжения брака стала Мелинда. Билл инициативу поддержал.

После известия о разводе Гейтсов западные СМИ стали обсуждать две темы: как супруги разделят имущество и какое будущее ждет их совместный благотворительный фонд.

Состояние Билла Гейтса — не менее 130 миллиардов долларов. Его развод может стать самым дорогим в истории

Журнал Forbes оценивает состояние Гейтса в 130 миллиардов долларов, агентство Bloomberg — в 146 миллиардов. Оба издания ставят его на четвертое место в списке самых богатых людей мира.

Гейтсу принадлежит 1,3% акций Microsoft, которые стоят 26 миллиардов долларов. Еще у него есть доли в компаниях, где он выступал как инвестор. Среди них американский производитель сельскохозяйственной техники John Deere, Канадская национальная железная дорога, сеть отелей Four Seasons. Также у Гейтса есть недвижимость (в том числе поместье с 24 ванными комнатами в штате Вашингтон), земля (его называют крупнейшим владельцем сельхозугодий в Америке), коллекция машин Porsche и другие активы.

Как супруги разделят их, пока неизвестно. По законам штата Вашингтон, где они живут, нажитое в браке имущество считается общим и делить его следует поровну — если только супруги не заключили брачный контракт или другое соглашение. Поступившие в суд документы о разводе Гейтсов говорят о том, что у них брачного контакта не было, отметил таблоид TMZ. Таким образом, пишет The Telegraph, в теории Мелинда может получить половину состояния своего мужа, что сделает их развод самым дорогим в истории.

Сейчас таковым считается развод основателя Amazon Джеффа Безоса и его жены Маккензи в 2019 году. В результате расставания Маккензи получила акции Amazon на 35 миллиардов долларов. Позднее она присоединилась к филантропической инициативе «Клятва дарения», в рамках которой богатые люди обязуются отдать большую часть своего состояния на благотворительность. Билл и Мелинда Гейтс были одними из идеологов этой инициативы.

Гейтсы обещают и дальше вместе управлять семейным фондом. Но развод позволит Мелинде усилить свое влияние в благотворительности

Основатель сайта Inside Philanthropy Дэвид Каллахан назвал Билла и Мелинду Гейтс первопроходцами в области крупномасштабной благотворительности. Они открыли эру филантропов, заработавших свое состояние в начале или в середине жизни, добавил редактор сайта об истории благотворительности HistPhil Бенджамин Соскис.

Гейтсы заверили, что после развода продолжат управлять своим фондом вместе. Об этом же заявила и сама организация. Но ее бывшие сотрудники рассказали The New York Times, что в фонде царит беспокойство по поводу того, насколько эффективно сопредседатели теперь будут решать конфликты. «Фонд Гейтсов — самая важная и влиятельная благотворительная организация в современном мире. Развод может иметь огромные последствия для нее», — заявил профессор политологии Стэнфордского университета Роберт Райх.

Источник Financial Times считает, что Билл и Мелинда не будут разделять свой фонд, чтобы не снижать его влияние. Но Дэвид Каллахан предполагает, что после развода Мелинда может вложить средства в собственную благотворительную инициативу и усилить свое влияние. «Ее легко представить как более прогрессивную благотворительницу в самостоятельном статусе. Она станет главной фигурой в этой сфере на десятилетия вперед», — уверен он.

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