Мелинда Гейтс потратит миллиард долларов на защиту прав женщин

Жена Билла Гейтса Мелинда в течение 10 лет направит миллиард долларов на достижение гендерного равенства в США. Об этом она заявила в колонке для журнала Time.

Через свою инвестиционную компанию Pivotal Ventures Гейтс намерена вкладывать деньги в компании и организации, которые внедряют инновационные стратегии для расширения возможностей женщин.

В частности, Гейтс планирует направлять средства на такие цели, как устранение барьеров на пути профессионального роста женщин и продвижение женщин в социально значимых сферах деятельности (например, в СМИ и политике).

«Я хочу видеть больше женщин на позициях, где они будут принимать решения, контролировать ресурсы и формировать политику. Я считаю, что в потенциал женщин стоит инвестировать», — завила Гейтс.

В 2000 году Мелинда Гейтс вместе с мужем основала «Фонд Билла и Мелинды Гейтс», который поддерживает социальные, медицинские и образовательные проекты, а также инициативы в области гендерного равенства.