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14 сентября 89-летний американский бизнесмен и филантроп Чарльз (Чак) Фини подписал документы о закрытии своей благотворительной организации Atlantic Philanthropies. Она работала 38 лет, и через нее Фини потратил на благотворительность почти все заработанные им деньги — 8 миллиардов долларов.

Чак Фини родился в 1931 году в американо-ирландской семье в городе Элизабет, штат Нью-Джерси. Он служил в военно-воздушных силах во время Корейской войны, а после нее поступил в Корнелльский университет по льготе для ветеранов. После окончания учебы в 1956 году Фини занялся бизнесом — стал продавать не облагаемый налогами алкоголь для моряков Атлантического флота военно-морских сил США. Информацию о следующем пункте назначения кораблей предприимчивый Фини иногда узнавал у проституток.

Вскоре Фини расширил бизнес. Он пригласил еще троих партнеров и начал развивать сеть магазинов беспошлинной торговли Duty Free Shoppers. Бизнес получил мощный импульс в 1964 году, когда Япония снова разрешила своим гражданам выезжать за рубеж (этот запрет был введен после Второй мировой войны). Duty Free Shoppers продавала японским туристам сигареты, коньяк и сумки, зарабатывая миллионы долларов. Дела шли так хорошо, что, решив в 1976 году открыть магазин на небольшом острове Сайпан в Тихом океане, Фини и его партнеры сами построили там аэропорт.

В 1988 году журнал Forbes поставил Фини на 31-е место в списке богатейших людей США, оценив его состояние в 1,3 миллиарда долларов. Но на самом деле эти деньги бизнесмену уже не принадлежали. Четырьмя годами ранее он передал свою долю в Duty Free Shoppers — 38,75% — своей благотворительной организации Atlantic Philanthropies. Передача активов была оформлена негласно, о ней знали только самые близкие. Фини не раскрывал себя, поддерживая те или иные проекты через Atlantic Philanthropies. Бизнесмен продолжал вести прежнюю жизнь и управлять Duty Free Shoppers. Он любил зарабатывать деньги, но не нуждался в них, когда они уже были заработаны, писал о нем Forbes в 2012 году.

Бизнесмен понимал, что Atlantic Philanthropies работает только благодаря доходу Duty Free Shoppers, и предполагал, что самые успешные годы компании уже позади. Он стал думать о выходе из бизнеса. В 1997 году Фини и его партнеры продали свои доли в Duty Free Shoppers концерну LVMH Бернара Арно (сейчас это один из богатейших людей мира). Тогда же Фини впервые публично рассказал о своей благотворительной деятельности. Ему пришлось это сделать, так как поданный из-за продажи компании иск раскрыл бы его анонимные пожертвования. На тот момент Atlantic Philanthropies раздала уже 600 миллионов долларов. За секретность, с которой Фини жертвовал деньги, Forbes в 2012 году назвал его Джеймсом Бондом от благотворительности.

Secret Billionaire: The Chuck Feeney Story atlanticphil

Фини решил раздать все свое состояние в течение жизни. «Гораздо веселее отдавать, пока ты жив, чем когда ты мертв», — приводит его слова Atlantic Philanthropies. Бизнесмен вкладывал деньги в крупные проекты, которые, по его мнению, могли принести большую отдачу. Atlantic Philanthropies пожертвовала 3,7 миллиарда долларов на образование и научные исследования (из этих денег почти миллиард получил родной для Фини Корнелльский университет), 870 миллионов — на правозащиту, больше 700 миллионов — на здравоохранение. Организация поддерживала проекты по борьбе со СПИДом в ЮАР, отмене смертной казни в США и развитию университетов в Ирландии. Всего она выдала 6500 грантов, последний — в 2016 году (в последние годы организация находилась в процессе ликвидации).

Фини подходил к благотворительности примерно так же, как к бизнесу. Atlantic Philanthropies запрашивала у получателей грантов детальные бизнес-планы и требовала отчета о потраченных деньгах. Если проекты буксовали, финансирование урезалось. Чтобы увеличить отдачу от вложенных средств, Фини приглашал к участию государство. Например, в 1997 году он пообещал выделить ирландским университетам 100 миллионов долларов, если правительство Ирландии сделает то же самое. Это сработало. Фини не разрешал вешать таблички с его именем на открытые на его деньги здания, предпочитая привлекать к проекту других благотворителей, которые были бы рады заплатить за такую привилегию.

Именно Фини вдохновил финансиста Уоррена Баффета и основателя Microsoft Билла Гейтса, которые считаются одними из крупнейших благотворителей современности, на создание в 2010 году инициативы «Клятва дарения». К ней присоединяются богатые люди, которые обязуются направить большую часть своего состояния на благотворительность — в течение жизни или в завещании. На данный момент к «Клятве дарения» публично присоединились уже больше 200 миллионеров и миллиардеров из разных стран мира.

В 2012 году в разговоре с Forbes Фини оценивал свое состояние примерно в 2 миллиона долларов — именно столько он отложил на жизнь себе и своей жене. Бизнесмен привык жить довольно скромно: он не летал бизнес-классом, не имел собственной машины и носил недорогие часы Casio. В 2018 году на стене его квартиры в Сан-Франциско, куда он пригласил Forbes для очередного интервью, висела табличка «Поздравляем Чака Фини с передачей 8 миллиардов долларов на благотворительность».

Ольга Корелина