Билл и Мелинда Гейтс разводятся после 27 лет брака

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Основатель компании Microsoft, американский миллиардер Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе.

«После долгих размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть наш брак. За последние 27 лет мы вырастили трех удивительных детей и создали фонд, который помогает людям по всему миру вести здоровую, продуктивную жизнь. Мы продолжаем разделять веру в эту миссию и будем продолжать совместную работу в фонде, но больше не верим, что сможем расти вместе как пара на новом этапе наших жизней. Мы просим уважать личное пространство и приватность нашей семьи в то время, как мы начинаем эту новую жизнь», — говорится в совместном заявлении пары.

Основатель Microsoft Билл Гейтс и Мелинда Френч, работавшая в компании менеджером по продукту, познакомились в 1987 году. В 1994 году пара поженилась. В браке у них родились трое детей: Дженнифер, Рори и Фиби.

В 2000 году супруги основали фонд своего имени — крупнейший частный фонд США, потративший на благотворительность более 50 миллиардов долларов.

В рейтинге богатейших бизнесменов мира, составляемом Forbes, Билл Гейтс занимает четвертое место с состоянием 130 миллиардов долларов.

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