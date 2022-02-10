Ким Кардашьян с детьми снялась для обложки Vogue и рассказала о разводе с Канье Уэстом. Он в инстаграме попросил бога воссоединить их семью
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Ким Кардашьян вместе с четырьмя детьми снялась для американской версии журнала Vogue и дала интервью изданию. Она рассказала о разводе с мужем и отцом ее детей рэпером Канье Уэстом (который официально сменил имя на Йе) — о жизни после расставания, о карьере адвоката и о своем влиянии на стандарты красоты. Канье, который после объявления о разводе сначала пытался вернуть Ким, а потом обвинял ее в том, что она мешает ему общаться с детьми, отреагировал на съемку словами: «Господи, пожалуйста, воссоедини нашу семью».
Съемка для Vogue US проходила в особняке в Калифорнии (неподалеку от Лос-Анджелеса), который Ким и Канье купили в 2014 году и обустраивали на протяжении семи лет — столько же, сколько длился их брак. Над проектом дома работал бельгийский дизайнер и коллекционер антиквариата Аксель Вервордт, по словам автора Vogue Джен Ван, это «минималистское убежище».
«Хотя дом начинался с того, как его представляла пара, теперь он очень похож на Ким. Почти каждая комната выполнена в монохромной гамме, которая стала ее визитной карточкой — от [одежды] Skims, которую она разрабатывает, до Balenciaga, которую она постоянно носит, и до автомобилей „Майбах“, „Роллс-Ройс“ и „Ламборгини“, на которых она ездит, — все в одном и том же оттенке серого», — отметила Ван в своей статье.
Также она описала отношения Ким с детьми — восьмилетней Норт, шестилетним Сэйнтом, четырехлетней Чикаго и двухлетним Салмом. Ким умудрялась «уделять каждому ребенку все свое внимание, никогда не теряя хладнокровия», отметила журналистка — и рассказала, как вечером Кардашьян отправилась укладывать в постель старшую Норт (которая подобрала для себя и остальных детей одежду для съемки).
«Я так долго старалась сделать других людей счастливыми. В последние два года я решила сделать счастливой себя. И это хорошо. Даже если это привело к моему разводу, я думаю, важно быть честными с собой относительно того, что делает нас счастливыми. Я выбрала себя. Я думаю, это нормально — выбирать себя», — заявила Ким. Она добавила, что теперь, после 40 лет, собирается следить за своим здоровьем и проводить больше времени с близкими.
Кардашьян также коротко упомянула об отношениях с Канье Уэстом: «Вы можете быть очень обижены или злы на своего бывшего, но я думаю, что перед детьми всегда должно быть так: „Твой папа самый лучший“. Вы должны быть самым ярым сторонником другого родителя ваших детей, независимо от того, через что вы лично проходите». О романе с комиком и актером Питом Дэвидсоном, который продолжается по меньшей мере с октября, Ким говорить не стала.
Кардашьян сказала, что находится в отличной физической форме и не испытывала неуверенности, позируя для рекламы своего бренда нижнего белья и домашней одежды Skims вместе с сестрами Кендалл и Кайли, которые, как она подчеркнула, вдвое моложе нее. Ван же отметила, что Skims, запущенный в 2018 году, уже завоевал «почти благоговейную преданность со стороны поклонников», а оценка его стоимости превысила три миллиарда долларов.
Skims — не единственный проект Ким. В апреле на стриминговом сервисе Hulu начнет выходить новое реалити-шоу про ее семью — The Kardashians (оно придет на смену реалити Keeping Up with the Kardashians, выходившему в 2007-2021 годах). Еще Ким продолжает обучение на юриста, начатое в 2018 году после истории Элис Мари Джонсон. В конце 2021-го она с четвертой попытки сдала экзамен для студентов-юристов (первый из двух, которые ей предстояли). Сейчас Ким стажируется под руководством адвоката по правам человека Джессики Джексон, выступающей за реформу системы исполнения наказаний в США.
Кроме того, недавно Ким была названа новым лицом модного дома Balenciaga. «Я думаю, что на протяжении многих-многих лет не было никого, кто изменил бы стандарты женской красоты так, как это сделала Ким. Она сделала что-то очень похожее на то, что когда-то делала Мэрилин Монро», — заявил Vogue креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия. Сама Ким отметила, что в 1990-х, когда она взрослела, в моде была худоба, и она не могла найти пример для подражания до того, как прославились актриса Сальма Хайек и певица Дженнифер Лопес.
На вопрос о том, как она относится к тому, что сейчас многие женщины стараются походить на нее и даже делают пластические операции ради этого, Кардашьян ответила, что она не за замечает «кимитаторов» (так в статье Vogue названы женщины, которые копируют ее внешний вид). «Я просто стараюсь жить своей жизнью и радоваться за людей», — сказала она.
При этом Кардашьян не отрицала свое влияние на современные стандарты красоты: «Определенно есть влияние, как положительное, так и отрицательное, на то, как целая группа людей воспринимает себя из-за социальных сетей».
Кардашьян впервые попала на обложку американского Vogue в 2014 году, незадолго до свадьбы с Уэстом. Тогда ее выбор в качестве героини поняли не все, а главному редактору журнала Анне Винтур пришлось опровергать слухи о том, что Уэст просил поставить его невесту на обложку. В 2019 году Кардашьян впервые появилась на обложке Vogue US одна, и это снова вызвало критику. Теперь без нее тоже не обошлось. Знаменитость, в частности, обвинили в блэкфишинге, то есть попытке выглядеть как темнокожая. С аналогичными обвинениями Кардашьян уже сталкивалась в 2017 году, при запуске своей линии косметики KKW Beauty.
Однако, пожалуй, самая неожиданная реакция на съемку Кардашьян для Vogue US последовала со стороны ее бывшего мужа. Канье Уэст выложил в инстаграме коллаж из фотографий Ким с детьми и написал «Господи, пожалуйста, воссоедини нашу семью». Кардашьян на это никак не отреагировала.
О разводе пары стало официально известно год назад. Ким объясняла расставание желанием Канье переехать в штат Вайоминг и говорила, что он «заслуживает кого-то, кто будет поддерживать каждый его шаг». Сперва казалось, что супруги расстанутся мирно: Ким поздравляла Канье с днем рождения в соцсетях, фотографировалась в кроссовках Yeezy его дизайна, посещала презентации его нового альбома Donda (и даже появилась на одной из них в свадебном платье, что вызвало слухи о воссоединении пары).
Но в ноябре — уже после того, как Кардашьян раскрыла свои отношения с Питом Дэвидсоном, — Уэст заявил, что официально супруги еще не разведены и что их дети хотят, чтобы они были вместе. В декабре, во время совместного концерта с Дрейком, он прямо со сцены попросил Ким вернуться. Позже выяснилось, что рэпер купил дом напротив особняка, где раньше жил вместе с женой (он объяснил это желанием быть ближе к детям). Ким же пыталась ускорить процедуру расторжения брака, заявив, что восстановить отношения уже нельзя.
В новом году напряжение между Ким и Канье стало нарастать. Уэст, который начал встречаться с актрисой Джулией Фокс, выпустил новый сингл со словами о том, что он может «надрать задницу» Питу Дэвидсону, обвинил Кардашьян в том, что она скрыла от него место празднования дня рождения их дочери Чикаго (впрочем, ему все же удалось попасть на эту вечеринку), а также раскритиковал решение Ким завести совместный тикток-аккаунт вместе с их дочерью Норт.
Кардашьян, ранее хранившая молчание, на этот раз ответила. Она заявила, что его публичные атаки на нее гораздо больше вредят их детям, чем тикток. «Я с самого начала не хотела ничего, кроме совместного воспитания детей в здоровой и поддерживающей атмосфере. И мне грустно, что Канье продолжает делать это невозможным», — написала она в инстаграме, добавив, что хочет уладить все вопросы, касающиеся детей, в частном порядке.
Канье вскоре после этого удалил из инстаграма все посты с критикой жены. Тем не менее, уже на следующий день, 8 февраля он потребовал публичных извинений от Ким и ее родственников, которые не хотели давать ему адрес вечеринки в честь дня рождения его дочери. Через несколько минут эти посты тоже были удалены. А 9 февраля рэпер попросил бога воссоединить его семью. Этот пост собрал два миллиона лайков; в комментариях одни сочувствовали ему, другие — его жене и его девушке.