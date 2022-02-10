Ким Кардашьян с детьми снялась для обложки Vogue и рассказала о разводе с Канье Уэстом. Он в инстаграме попросил бога воссоединить их семью

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Marc Piasecki / WireImage / Getty Images

Ким Кардашьян вместе с четырьмя детьми снялась для американской версии журнала Vogue и дала интервью изданию. Она рассказала о разводе с мужем и отцом ее детей рэпером Канье Уэстом (который официально сменил имя на Йе) — о жизни после расставания, о карьере адвоката и о своем влиянии на стандарты красоты. Канье, который после объявления о разводе сначала пытался вернуть Ким, а потом обвинял ее в том, что она мешает ему общаться с детьми, отреагировал на съемку словами: «Господи, пожалуйста, воссоедини нашу семью».

Съемка для Vogue US проходила в особняке в Калифорнии (неподалеку от Лос-Анджелеса), который Ким и Канье купили в 2014 году и обустраивали на протяжении семи лет — столько же, сколько длился их брак. Над проектом дома работал бельгийский дизайнер и коллекционер антиквариата Аксель Вервордт, по словам автора Vogue Джен Ван, это «минималистское убежище».

«Хотя дом начинался с того, как его представляла пара, теперь он очень похож на Ким. Почти каждая комната выполнена в монохромной гамме, которая стала ее визитной карточкой — от [одежды] Skims, которую она разрабатывает, до Balenciaga, которую она постоянно носит, и до автомобилей „Майбах“, „Роллс-Ройс“ и „Ламборгини“, на которых она ездит, — все в одном и том же оттенке серого», — отметила Ван в своей статье.

Также она описала отношения Ким с детьми — восьмилетней Норт, шестилетним Сэйнтом, четырехлетней Чикаго и двухлетним Салмом. Ким умудрялась «уделять каждому ребенку все свое внимание, никогда не теряя хладнокровия», отметила журналистка — и рассказала, как вечером Кардашьян отправилась укладывать в постель старшую Норт (которая подобрала для себя и остальных детей одежду для съемки).

Cъемка Ким Кардашьян и ее детей для Vogue US

«Я так долго старалась сделать других людей счастливыми. В последние два года я решила сделать счастливой себя. И это хорошо. Даже если это привело к моему разводу, я думаю, важно быть честными с собой относительно того, что делает нас счастливыми. Я выбрала себя. Я думаю, это нормально — выбирать себя», — заявила Ким. Она добавила, что теперь, после 40 лет, собирается следить за своим здоровьем и проводить больше времени с близкими.

Кардашьян также коротко упомянула об отношениях с Канье Уэстом: «Вы можете быть очень обижены или злы на своего бывшего, но я думаю, что перед детьми всегда должно быть так: „Твой папа самый лучший“. Вы должны быть самым ярым сторонником другого родителя ваших детей, независимо от того, через что вы лично проходите». О романе с комиком и актером Питом Дэвидсоном, который продолжается по меньшей мере с октября, Ким говорить не стала.

Кардашьян сказала, что находится в отличной физической форме и не испытывала неуверенности, позируя для рекламы своего бренда нижнего белья и домашней одежды Skims вместе с сестрами Кендалл и Кайли, которые, как она подчеркнула, . Ван же отметила, что Skims, запущенный в 2018 году, уже завоевал «почти благоговейную преданность со стороны поклонников», а оценка его стоимости превысила три миллиарда долларов. Skims — не единственный проект Ким. В апреле на стриминговом сервисе Hulu начнет выходить новое реалити-шоу про ее семью — The Kardashians (оно придет на смену реалити Keeping Up with the Kardashians, выходившему в 2007-2021 годах). Еще Ким продолжает обучение на юриста, начатое в 2018 году после истории Элис Мари Джонсон. В конце 2021-го она с четвертой попытки сдала экзамен для студентов-юристов (первый из двух, которые ей предстояли). Сейчас Ким стажируется под руководством адвоката по правам человека Джессики Джексон, выступающей за реформу системы исполнения наказаний в США. Кроме того, недавно Ким была названа новым лицом модного дома Balenciaga. «Я думаю, что на протяжении многих-многих лет не было никого, кто изменил бы стандарты женской красоты так, как это сделала Ким. Она сделала что-то очень похожее на то, что когда-то делала Мэрилин Монро», — заявил Vogue креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия. Сама Ким отметила, что в 1990-х, когда она взрослела, в моде была худоба, и она не могла найти пример для подражания до того, как прославились актриса Сальма Хайек и певица Дженнифер Лопес. На вопрос о том, как она относится к тому, что сейчас многие женщины стараются походить на нее и даже делают пластические операции ради этого, Кардашьян ответила, что она не за замечает «кимитаторов» (так в статье Vogue названы женщины, которые копируют ее внешний вид). «Я просто стараюсь жить своей жизнью и радоваться за людей», — сказала она. При этом Кардашьян не отрицала свое влияние на современные стандарты красоты: «Определенно есть влияние, как положительное, так и отрицательное, на то, как целая группа людей воспринимает себя из-за социальных сетей».

Кардашьян впервые попала на обложку американского Vogue в 2014 году, незадолго до свадьбы с Уэстом. Тогда ее выбор в качестве героини поняли не все, а главному редактору журнала Анне Винтур пришлось опровергать слухи о том, что Уэст просил поставить его невесту на обложку. В 2019 году Кардашьян впервые появилась на обложке Vogue US одна, и это снова вызвало критику. Теперь без нее тоже не обошлось. Знаменитость, в частности, обвинили в блэкфишинге, то есть попытке выглядеть как темнокожая. С аналогичными обвинениями Кардашьян уже сталкивалась в 2017 году, при запуске своей линии косметики KKW Beauty.

Инстаграм-аккаунт Diet Prada обратил внимание, что кадры из съемки Ким похожи на фото известных темнокожих женщин

Однако, пожалуй, самая неожиданная реакция на съемку Кардашьян для Vogue US последовала со стороны ее бывшего мужа. Канье Уэст выложил в инстаграме коллаж из фотографий Ким с детьми и написал «Господи, пожалуйста, воссоедини нашу семью». Кардашьян на это никак не отреагировала.

О разводе пары стало официально известно год назад. Ким объясняла расставание желанием Канье переехать в штат Вайоминг и говорила, что он «заслуживает кого-то, кто будет поддерживать каждый его шаг». Сперва казалось, что супруги расстанутся мирно: Ким поздравляла Канье с днем рождения в соцсетях, фотографировалась в кроссовках Yeezy его дизайна, посещала презентации его нового альбома Donda (и даже появилась на одной из них в свадебном платье, что вызвало слухи о воссоединении пары).

Но в ноябре — уже после того, как Кардашьян раскрыла свои отношения с Питом Дэвидсоном, — Уэст заявил, что официально супруги еще не разведены и что их дети хотят, чтобы они были вместе. В декабре, во время совместного концерта с Дрейком, он прямо со сцены попросил Ким вернуться. Позже выяснилось, что рэпер купил дом напротив особняка, где раньше жил вместе с женой (он объяснил это желанием быть ближе к детям). Ким же пыталась ускорить процедуру расторжения брака, заявив, что восстановить отношения уже нельзя.

В новом году напряжение между Ким и Канье стало нарастать. Уэст, который начал встречаться с актрисой Джулией Фокс, выпустил новый сингл со словами о том, что он может «надрать задницу» Питу Дэвидсону, обвинил Кардашьян в том, что она скрыла от него место празднования дня рождения их дочери Чикаго (впрочем, ему все же удалось попасть на эту вечеринку), а также раскритиковал решение Ким завести совместный тикток-аккаунт вместе с их дочерью Норт.

Кардашьян, ранее хранившая молчание, на этот раз ответила. Она заявила, что его публичные атаки на нее гораздо больше вредят их детям, чем тикток. «Я с самого начала не хотела ничего, кроме совместного воспитания детей в здоровой и поддерживающей атмосфере. И мне грустно, что Канье продолжает делать это невозможным», — написала она в инстаграме, добавив, что хочет уладить все вопросы, касающиеся детей, в частном порядке.

Канье вскоре после этого удалил из инстаграма все посты с критикой жены. Тем не менее, уже на следующий день, 8 февраля он потребовал публичных извинений от Ким и ее родственников, которые не хотели давать ему адрес вечеринки в честь дня рождения его дочери. Через несколько минут эти посты тоже были удалены. А 9 февраля рэпер попросил бога воссоединить его семью. Этот пост собрал два миллиона лайков; в комментариях одни сочувствовали ему, другие — его жене и его девушке.