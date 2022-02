Ким Кардашьян с детьми снялась для обложки Vogue и рассказала о разводе с Канье Уэстом. Он в инстаграме попросил бога воссоединить их семью

Кардашьян сказала, что находится в отличной физической форме и не испытывала неуверенности, позируя для рекламы своего бренда нижнего белья и домашней одежды Skims вместе с сестрами Кендалл и Кайли, которые, как она подчеркнула, . Ван же отметила, что Skims, запущенный в 2018 году, уже завоевал «почти благоговейную преданность со стороны поклонников», а оценка его стоимости превысила три миллиарда долларов.

Skims — не единственный проект Ким. В апреле на стриминговом сервисе Hulu начнет выходить новое реалити-шоу про ее семью — The Kardashians (оно придет на смену реалити Keeping Up with the Kardashians, выходившему в 2007-2021 годах). Еще Ким продолжает обучение на юриста, начатое в 2018 году после истории Элис Мари Джонсон. В конце 2021-го она с четвертой попытки сдала экзамен для студентов-юристов (первый из двух, которые ей предстояли). Сейчас Ким стажируется под руководством адвоката по правам человека Джессики Джексон, выступающей за реформу системы исполнения наказаний в США.

Кроме того, недавно Ким была названа новым лицом модного дома Balenciaga. «Я думаю, что на протяжении многих-многих лет не было никого, кто изменил бы стандарты женской красоты так, как это сделала Ким. Она сделала что-то очень похожее на то, что когда-то делала Мэрилин Монро», — заявил Vogue креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия. Сама Ким отметила, что в 1990-х, когда она взрослела, в моде была худоба, и она не могла найти пример для подражания до того, как прославились актриса Сальма Хайек и певица Дженнифер Лопес.

На вопрос о том, как она относится к тому, что сейчас многие женщины стараются походить на нее и даже делают пластические операции ради этого, Кардашьян ответила, что она не за замечает «кимитаторов» (так в статье Vogue названы женщины, которые копируют ее внешний вид). «Я просто стараюсь жить своей жизнью и радоваться за людей», — сказала она.

При этом Кардашьян не отрицала свое влияние на современные стандарты красоты: «Определенно есть влияние, как положительное, так и отрицательное, на то, как целая группа людей воспринимает себя из-за социальных сетей».