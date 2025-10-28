Суд оставил в колонии ведущую блога «Адские бабки» Александру Баязитову, которой ранее смягчили приговор

Владимирский областной суд удовлетворил жалобу прокуратуры, выступившей против смягчения приговора ведущей блога «Адские бабки» , сообщает ТАСС.

В начале сентября журналистке, осужденной на пять лет колонии по делу о вымогательстве, назначили принудительные работы на десять месяцев и 18 дней взамен на неотбытую часть срока.

После протеста прокуратуры ходатайство Баязитовой отклонили, она останется в колонии, пояснил агентству источник в правоохранительных органах.

В ноябре 2023 года Александру Баязитову приговорили к пяти годам колонии общего режима по уголовному делу о вымогательстве в особо крупном размере (пункт «б» части 3 статьи 163 УК). По версии следствия, журналистка вместе с медиатехнологом Ольгой Архаровой вымогали у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова 1,2 миллиона рублей за отсутствие негативных публикаций о нем в телеграм-каналах. Баязитова свою вину не признала.

Во время следствия и нахождения Баязитовой в СИЗО защита просила, чтобы журналистку поместили под домашний арест, поскольку у нее есть ряд хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет, и ей требуется постоянная помощь врачей.

В октябре 2024 года сообщалось, что Баязитова написала в колонии прошение о помиловании. В апреле 2025-го ей отказали в условно-досрочном освобождении.