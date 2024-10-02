Ведущая блога «Адские бабки» Александра Баязитова, осужденная по делу о вымогательстве, попросила о помиловании

Журналистка и ведущая блога «Адские бабки» Александра Баязитова, отбывающая пятилетний срок в колонии во Владимирской области по делу о вымогательстве, написала прошение о помиловании. Об этом РИА Новости сообщила член совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева.

По мнению правозащитницы, шансы Баязитовой «очень велики, потому что нет ни одной причины ее не помиловать». «В законе четко прописаны основания, в каких случаях не милуют. Ни одно из них не относится к Баязитовой», — сказала Меркачева.

Она добавила, что рассказывала президенту о деле Баязитовой на встрече с членами СПЧ и он «очень удивился». «Это то имя, которое на слуху, поэтому, думаю, все шансы есть», — заключила правозащитница.

В ноябре 2023 года Александру Баязитову приговорили к пяти годам колонии по делу о вымогательстве в особо крупном размере. По версии следствия, журналистка вместе со другой фигуранткой дела, медиатехнологом Ольгой Архаровой вымогали у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова 1,2 миллиона рублей за отсутствие негативных публикаций о нем в телеграм-каналах. Баязитова свою вину не признала.

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