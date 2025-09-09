Ведущей блога «Адские бабки» Александре Баязитовой заменили остаток срока принудительными работами

Суд во Владимирской области смягчил наказание журналистке и ведущей блога «Адские бабки» , приговоренной к пяти годам колонии по делу о вымогательстве.

Как сообщает ТАСС, взамен на неотбытую часть срока ей назначили принудительные работы на десять месяцев и 18 дней.

В ноябре 2023 года Александру Баязитову приговорили к пяти годам колонии общего режима по уголовному делу о вымогательстве в особо крупном размере (пункт «б» части 3 статьи 163 УК). По версии следствия, журналистка вместе со другой фигуранткой дела, медиатехнологом Ольгой Архаровой вымогали у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова 1,2 миллиона рублей за отсутствие негативных публикаций о нем в телеграм-каналах. Баязитова свою вину не признала.

Во время следствия и нахождения Баязитовой в СИЗО защита просила, чтобы журналистку поместили под домашний арест, поскольку у нее есть ряд хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет, и ей требуется постоянная помощь врачей.

В октябре 2024 года сообщалось, что Баязитова написала в колонии прошение о помиловании. В апреле 2025-го журналистке отказали в условно-досрочной освобождении.