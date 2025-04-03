Суд отказал ведущей блога «Адские бабки» Александре Баязитовой в условно-досрочном освобождении

Судогодский районный суд Владимирской области отказал в условно-досрочном освобождении журналистке и ведущей телеграм-канала «Адские бабки» . Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собеседника в суде.

Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева подтвердила агентству эту информацию.

«Баязитова подала на УДО, ее ходатайство было рассмотрено судом, который ей отказал. Я пока не знаю причину отказа», — рассказала Меркачева, добавив, что Баязитова сможет повторно подать ходатайство об УДО через полгода.

В ноябре 2023 года Александру Баязитову приговорили к пяти годам колонии по делу о вымогательстве в особо крупном размере. По версии следствия, журналистка вместе со другой фигуранткой дела, медиатехнологом Ольгой Архаровой вымогали у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова 1,2 миллиона рублей за отсутствие негативных публикаций о нем в телеграм-каналах. Баязитова свою вину не признала.

Во время нахождения Баязитовой в СИЗО защита просила, чтобы журналистку поместили под домашний арест, поскольку у нее есть ряд хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет, и ей требуется постоянная помощь врачей.

В октябре прошлого года Меркачева сообщала, что Баязитова написала прошение о помиловании. Тогда правозащитница говорила, что шансы Баязитовой быть помилованной «очень велики, потому что нет ни одной причины ее не помиловать».