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Кузьминский суд Москвы отправил под стражу на два месяца трех администраторов телеграм-каналов — журналистку Александру Баязитову, медиатехнолога Ольгу Архарову и пиар-менеджера Инну Чурилову.

Как сообщает ТАСС, все трое подозреваются в вымогательстве средств Промсвязьбанка (часть 3 пункт «б» статьи 163 УК, наказывается лишением свободы на срок от семи до 15 лет).

Согласно оглашенным на судебном заседании документам, потерпевшим по уголовному делу значится топ-менеджер банка Александр Ушаков.

Александра Баязитова, которая является автором ютьюб-блога и телеграм-канала «Адские бабки», заявила, что не понимает, в чем суть обвинений в ее адрес. По словам журналистки, она лишь написала материал, в котором доказала, что руководство Промсвязьбанка причастно к воровству денег, выделенных на оборонную промышленность.

Ольга Архарова во время избрании меры пресечения признала свою вину частично, а Инна Чурилова — в полном объеме и раскаялась в содеянном.

О следственных действиях с Баязитовой, Архаровой, Чуриловой и администраторами ряда других крупных телеграм-каналов стало известно накануне. Среди них упоминались такие ресурсы, как «Финансовый караульный» (81 тысяча подписчиков), «Мамкин финансист» (84 тысячи подписчиков), «Е-магия» (120 тысяч подписчиков), Riddle (99 тысяч подписчиков), «Проект „Сканер“» (199 тысяч подписчиков).

СМИ сообщали, что некоторые из администраторов занимались вымогательством, требуя деньги у пиар-службы «Ростеха» за то, что не будут публиковать негативную информацию о компании.