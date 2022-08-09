Baza сообщила о задержании администраторов нескольких телеграм-каналов по обвинению в вымогательстве денег у «Ростеха»

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Сотрудники ФСБ и МВД задержали администраторов нескольких крупных телеграм-каналов, пишет Baza. Ранее об этом сообщило издание Readovka.

По информации Baza, речь идет, в частности, о телеграм-каналах «Финансовый караульный» (81 тысяча подписчиков), «Адские бабки» (38 тысяч подписчиков), «Мамкин финансист» (84 тысячи подписчиков), «Е-магия» (120 тысяч подписчиков), Riddle (99 тысяч подписчиков), Проект «СКАНЕР» (199 тысяч подписчиков).

Администраторов большей части этих каналов обвиняют в вымогательстве. По версии следствия, они требовали деньги у пиар-службы «Ростеха» за то, что не будут публиковать негативную информацию о компании. При этом авторы каналов «Проект „Сканер“» и Riddle были задержаны еще около полутора недель назад по другому поводу, пишет Baza. Что это был за повод, изданию неизвестно.

Обновлено. Басманный суд Москвы арестовал трех администраторов телеграм-канала «Проект „Сканер“» по обвинению в мошенничестве в крупном размере. Это произошло еще 4 августа, сообщил источник ТАСС. Детали обвинения неизвестны.

Readovka пишет, что, помимо вымогательства, администраторам также вменяют в вину то, что они якобы «продвигали проукраинскую повестку и вбрасывали ложную информацию, чтобы дестабилизировать обстановку в России».

По данным Baza и Readovka, среди задержанных — журналистка Александра Баязитова (автор телеграм-канала «Адские бабки»), медиатехнолог Ольга Архарова и пиар-специалист Инна Чурилова. О том, что с Баязитовой проводят следственные действия, также сообщил источник РИА Новости.

Некоторые из упомянутых Baza телеграмм-каналов не обновлялись несколько дней, а в других продолжают выходить посты. В телеграм-канале «Мамкин финансист» появилось сообщение о том, что Baza ошиблась. «Хотим сказать, что мы не состоим ни в какой сетке каналов — нам и с одним каналом справиться бы», — говорится в сообщении.

Согласно описанию телеграм-канала «Проект „Сканер“», он был создан для «мониторинга коррумпированных чиновников». Источник ТАСС заявил, что в этом канале раскрывают личные данные чиновников и сотрудников силовых структур.

ТАСС называл создателем телеграм-канала Руслана Левиева, который основал расследовательскую группу Conflict Intelligence Team. В мае он был заочно арестован по уголовному делу о «фейках» про российскую армию. По этому делу также проходит журналист Майкл Наки.

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