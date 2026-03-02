Третий день войны на Ближнем Востоке Трамп пригрозил Ирану «большой волной» ударов. Кувейт по ошибке сбил три самолета США. В войну вступила «Хизбалла»

Здание полицейского участка в Тегеране, разрушенного в результате ударов Израиля и США. 2 марта 2026 года Majid Asgaripour / WANA / Reuters / Scanpix / LETA

Первая речь Трампа с начала войны с Ираном

Дональд Трамп впервые с начала войны выступил перед журналистами с заявлениями по Ирану. Речь транслировали в прямом эфире. До этого пресс-служба Белого дома лишь распространяла в Truth Social заранее записанные обращения президента США на тему американо-израильских ударов по исламской республике, а сам Трамп давал телефонные интервью СМИ.

В своей речи Трамп объяснил начало войны необходимостью сорвать разработку иранского ядерного оружия. По его словам, Иран проигнорировал предупреждения Белого дома о том, что восстановление ядерной программы недопустимо. Иранский режим, утверждал Трамп, уже разработал ракеты, способные поразить Европу и американские базы, и вскоре бы создал ракеты, способные достичь США.

Утверждения президента преувеличены и противоречат данным американской разведки, пишет Reuters. Источники агентства ранее сообщали, что, по оценкам спецслужб, Иран разработает межконтинентальную баллистическую ракету только к 2035 году.

Трамп перечислил четыре цели США в войне с Ираном:

уничтожить ракетный потенциал Ирана,

уничтожить иранский флот,

не позволить Ирану получить ядерное оружие,

не позволить Ирану вооружать и финансировать «террористические армии» в других странах.

Как отмечает The New York Times, в своей речи, в том числе среди целей в войне, Трамп не упомянул смену правящего режима в Иране. Газета считает, что это один из признаков того, что администрации Трампа трудно сформулировать четкое послание о том, чего она пытается добиться этой войной.

Когда именно война, по мнению Трампа, должна закончиться, лидер США в своей речи также не сказал. «Каким бы ни был срок, все в порядке. С самого начала мы прогнозировали четыре-пять недель, но у нас есть возможности продержаться гораздо дольше. Мы это сделаем», — добавил он.

Еще до выступления Трамп дал несколько интервью американским СМИ. В разговоре с CNN он заявил, что США еще не начали наносить серьезные удары по Ирану, и пообещал «большую волну» атак. А в разговоре с New York Post лидер США не исключил отправку в Иран американских войск для наземной операции, «если это будет нужно».

Пентагон призвал иранцев воспользоваться возможностью и сменить правящий режим

Министерство войны США провело первый за несколько месяцев брифинг для прессы. Комментируя войну с Ираном, глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что удары США не направлены на «смену режима» в исламской республике, хотя и признал, что руководство страны сменилось. «И миру от этого только лучше», — добавил министр. Хегсет призвал жителей Ирана «воспользоваться» возможностью и самим свергнуть правящий режим.

По его словам, Вашингтон не начинал войну, а это Тегеран вел «жестокую одностороннюю войну против Америки» на протяжении всех 47 лет существования действующего режима. Хегсет отметил, что теперь США заканчивают конфликт.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что война против Ирана направлена ​​как на то, чтобы устранить угрозы существованию Израиля, так и на то, чтобы иранцы свергли режим. При этом, по мнению Нетаниягу, Иран угрожает не только Израилю и США, но и «всем народам региона». «Мы действуем здесь вместе с Соединенными Штатами, во имя и ради всего человечества», — добавил израильский премьер.

Другие ключевые события третьего дня войны

Иран отказался вести переговоры с США и Израилем. Накануне Трамп говорил, что новое руководство Ирана попросило его возобновить переговоры, и он согласился.

Иран нанес новые удары по Израилю и американским объектам в странах Персидского залива. В городе Беэр-Шева на юге Израиля удар пришелся по жилому кварталу. Ранены 19 человек. Кроме того, иранские атаки снова затронули города ОАЭ и Бахрейна. В Катаре и Саудовской Аравии беспилотники атаковали заводы по производству сжиженного природного газа и переработке нефти.

Ливанская вооруженная группировка «Хизбалла», которую поддерживает Иран, и Израиль обменялись ударами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в рамках серии массированных ударов поразила более 70 складов оружия, пусковых установок и ракетных комплексов «Хизбаллы», а также убила высокопоставленных членов группировки. По данным властей Ливана, в результате израильских ударов в стране погибли 52 человека, ранены более 150. На фоне эскалации посольство США в Бейруте призвало граждан США, которые находятся в Ливане, немедленно покинуть страну. Премьер-министр Ливана Наваф Салам после ударов «Хизбаллы» назвал военные операции группировки «незаконными действиями» и объявил о запрете ее военной деятельности.

Три истребителя США сбиты в Кувейте. Министерство обороны страны сообщило, что «несколько» американских истребителей разбились в Кувейте 2 марта. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило потерю трех истребителей F-15E. Ведомство предположило, что самолеты сбила «огнем по своим» кувейтская система ПВО во время атак иранской авиации, баллистических ракет и беспилотников. Шестеро пилотов катапультировались, их состояние оценивается врачами как стабильное. Обстоятельства случившегося выясняются.

В целом США, по данным CENTCOM, в ходе войны с Ираном потеряли четверых военных. 18 американских военных получили серьезные ранения.

Аэропорты ОАЭ, остановившие работу 28 февраля, начали отправлять рейсы. Несколько самолетов вылетели из Дубая и Абу-Даби, в том числе в Россию. «Аэрофлот» с 3 марта начнет вывозить россиян из страны, два рейса отправятся из Дубая, один — из Абу-Даби. Также на 2 и 3 марта запланированы рейсы из Дубая авиакомпании S7.

