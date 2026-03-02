Иран нанес удар по городу Беэр-Шева на юге Израиля. Пострадали 19 человек
Источник: The Times of Israel
Иран 2 марта нанес удар баллистической ракетой по жилому кварталу города Беэр-Шева на юге Израиля, сообщает The Times of Israel.
По данным медицинских служб, пострадали 19 человек. В основном они получили легкие ранения. Повреждены несколько домов.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) также объявил, что ударил ракетой по офису премьер-министра Израиля. Удар был нанесен баллистической ракетой средней дальности «Хейбар», говорится в сообщении, которое распространило иранское агентство Fars.
The Times of Israel пишет со ссылкой на израильских военных, что в результате удара никто не пострадал. Другие подробности не приводятся.