Трамп заявил, что США еще не начали наносить серьезные удары по Ирану. Он пообещал «большую волну ударов»

США еще не начали наносить серьезные удары по Ирану, заявил Дональд Трамп в телефонном интервью телеканалу CNN.

По словам президента, американские военные «выбивают дерьмо» из Ирана, но «большая волна» ударов еще впереди.

«Я думаю, что все идет очень хорошо. Это очень мощно. У нас самая сильная армия в мире, и мы ее используем», — сказал Трамп Джейку Тапперу из CNN.

На вопрос, предпринимают ли США какие-то дополнительные действия, помимо военных, чтобы помочь народу Ирана свергнуть режим, Трамп ответил утвердительно, но не уточнил, о чем идет речь. «Но сейчас мы хотим, чтобы все оставались дома. На улице небезопасно», — сказал он.

«Мы еще даже не начали наносить им серьезные удары. Большая волна еще не наступила. Большая волна грядет», — добавил президент США.

Пока что самым «большим сюрпризом» для Трампа стали стали атаки Ирана на арабские страны региона: Бахрейн, Иорданию, Кувейт, Катар и ОАЭ. «Мы были удивлены, — сказал Трамп. — Мы сказали им: „Мы все уладим“, а теперь они (страны Персидского залива — прим. „Медузы“) хотят драться».

В интервью New York Post лидер США не исключил отправку в Иран американских войск для наземной операции, «если это будет нужно».

США и Израиль 28 февраля атаковали военные объекты Ирана, в ответ Тегеран начал обстреливать ракетами и дронами объекты в Израиле и странах Персидского залива.