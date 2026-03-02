Иран долго мариновали. Очевидно, потом США выступят против нас Что российская пропаганда говорит о новой войне. Краткий пересказ

Атака на Тегеран, 2 марта 2026 года Majid Asgaripour / WANA / Reuters / Scanpix / LETA

Пересказ — это не набор точных цитат. Мы можем переформулировать высказывания спикеров, сократить их или поменять местами, чтобы придать тексту связность, но мы сохраняем их смысл.

Удары США и Израиля по Ирану — безрассудный, спланированный и неспровоцированный акт вооруженной агрессии. Переговоры были просто прикрытием. Миротворец в Белом доме снова показал свое истинное лицо. Американо-израильский тандем прикрывается мнимой заботой о том, чтобы иранцы не обзавелись ядерным оружием, но на самом деле просто хочет уничтожить руководство неугодного государства. Аятолла Хаменеи был убит с циничным нарушением норм морали и права. Россия осуждает практику охоты на иностранных лидеров, которая для США уже стала серийной. Это опасная авантюра. Ситуация не должна была деградировать до прямой агрессии. Ее необходимо прекратить.

Израиль и США вновь атаковали Иран, причем после переговоров. Для Запада это уже испытанный прием: поманить переговорами, а потом ударить. Дипломатия уничтожена. Иран оказался в положении «быть или не быть». Трампу тоже проигрывать нельзя. Происходящее напоминает войны в Ираке и Ливии, от которых эти страны не оправились до сих пор — и никакой демократии там нет. Америка — хищник. Она первым делом бьет по центрам принятия решений, а Россия этого делать почему-то не должна. Очевидно, что такие же технологии войны США используют против нас и Китая. Когда это произойдет, неважно, Иран они тоже долго мариновали. Нужно делать выводы уже сейчас. Либо мы победим, либо нас уничтожат. Сдержать врага может только ядерное оружие и железная воля, не оставляющая сомнений, что оно будет использовано.

Как не вспомнить шутку, что каждый американский президент должен отбомбиться по восточной стране. А если серьезно, США и Израиль ударили по суверенному государству, которое ни на кого не нападало. Как после этого с Трампом можно о чем-то договариваться? После Венесуэлы он как с цепи сорвался. Убил аятоллу (а мы с Зеленским нянчимся), но разрушить систему не получилось. Иран выстоял и дает сдачи. Жители нефтяных ближневосточных монархий узнают, каково это — жить под зонтиком США. Российские релоканты снова бегут, на этот раз из Дубая. Хорошая новость: Украина может забыть о новых ракетах для комплексов Patriot — в последние дни их расходуют в диких количествах. Плохая новость: если у Трампа получится в Иране, он возьмется за Кубу. А вот если бы у Тегерана или Гаваны было ядерное оружие, их бы не тронули. Может, России передать им две-три ядерные бомбы?

Хотите понять, что происходит в Иране? Очень скоро в издательстве «Медузы» выйдет второе издание книги Никиты Смагина «Всем Иран» — важнейшая книга об этой стране. Оформить предзаказ можно уже сейчас.