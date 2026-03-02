Аэропорт Дубая отправил первые пассажирские самолеты с начала войны на Ближнем Востоке

Первый пассажирский самолет вылетел из международного аэропорта Дубая с начала войны на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в авиадиспетчерских кругах.

По словам собеседника агентства, вылетевший борт направляется в Самарканд в Узбекистане. Телеграм-канал «Ну чё, народ, погнали?» пишет, что из Дубая также вылетел самолет в Дакку.

Ранее пресс-служба эмирата сообщала, что международные аэропорты Дубая сегодня могут возобновить работу в ограниченном режиме. При этом местные власти рекомендует не выезжать в аэропорты, пока авиакомпании «не связались напрямую с подтвержденным временем вылета».

Несколько часов назад из Абу-Даби в московский аэропорт Шереметьево вылетел первый за более чем двое суток пассажирский самолет, отмечает ТАСС. Из Абу-Даби отправилось еще несколько рейсов.

Тысячи туристов застряли в странах Персидского залива, включая ОАЭ, из-за войны Ирана с США и Израилем. Стороны обмениваются ударами с 28 февраля. На этом фоне международные авиакомпании отменили или перенесли рейсы в эти страны и из них.

Российский «Аэрофлот» 2 марта запросил разрешение на выполнение трех рейсов из ОАЭ для вывоза более 1,6 тысячи россиян. Всего, по данным перевозчика, компания должна вывезти из страны более 4,7 тысячии пассажиров. Компания начнет выполнять вывозные рейсы из Дубая и Абу-Даби 3 марта.

Аэропорт Дубая — крупнейший в мире — прекратил принимать и отправлять рейсы 28 февраля, когда США и Израиль начали войну против Ирана.

