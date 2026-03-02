ЦАХАЛ: убит глава разведки «Хизбаллы» в Бейруте

В результате удара израильских военных в Бейруте в ночь на 2 марта убит Хусейн Маклед — начальник штаба разведки военизированной ливанской группировки «Хизбалла», заявила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Согласно заявлению ЦАХАЛ, Маклед был убит «в результате точного удара». Другие подробности пока не сообщаются.

«Хизбалла» в ночь на 2 марта запустила ракеты и дроны по Израилю, объяснив удары местью за убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Он был убит 28 февраля в результате удара США и Израиля по Ирану.

В ответ на атаки «Хизбаллы» Армия обороны Израиля нанесла удары по нескольким десяткам связанных с «Хизбаллой» целей в Бейруте и в южном Ливане.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам после ударов «Хизбаллы» назвал военные операции группировки «незаконными действиями» и объявил о запрете ее военной деятельности.

