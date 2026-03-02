«Хизбалла» запустила ракеты и дроны по Израилю. ЦАХАЛ нанес удар по Бейруту
«Хизбалла» в ночь на 2 марта запустила ракеты и дроны по Израилю. В «Хизбалле» заявили, что удары по Израилю — месть за убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
На севере Израиля из-за атаки «Хизбаллы», базирующейся в Ливане, была объявлена воздушная тревога. Сообщений о пострадавших и разрушениях в результате атаки не поступало, пишет The Times of Israel. Часть ракет и дронов были уничтожены средствами ПВО, остальные упали в безлюдной местности, заявили представители ЦАХАЛ.
Армия обороны Израиля в ответ нанесла удары по нескольким десяткам связанных с «Хизбаллой» целей в Бейруте и в южном Ливане.
«Мы подготовились к сценарию, предусматривающему войну на нескольких фронтах и наступательную операцию против „Хизбаллы“. Мы не допустим причинения вреда жителям государства Израиль или северной границе», — заявил начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал Эяль Замир.
Минздрав Ливана заявил, что в результате ударов, нанесенных Израилем, погиб 31 человек, 149 получили ранения.