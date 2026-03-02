Компания QatarEnergy приостановила производство сжиженного газа из-за ударов Ирана. Цены на газ в Европе выросли на 50%

Государственная энергетическая компания Катара QatarEnergy приостановила производство сжиженного природного газа после иранской атаки на ее предприятия, говорится в заявлении компании.

2 марта иранские беспилотники нанесли удары по газовому объекту в городе Рас-Лаффан и еще по одному объекту в городе Месаид. Масштаб ущерба пока еще оценивают, сообщили в Минобороны Катара.

Катар — один из крупнейших в мире экспортеров сжиженного природного газа. По данным управления энергетической информации США, на эту страну приходится примерно 20% мирового экспорта СПГ. QatarEnergy — один из крупнейших мировых производителей СПГ.

После заявления QatarEnergy цены на газ в Европе выросли почти на 50%. Как сообщает «Аль-Джазира», так поднялись базовые оптовые цены на газ в Нидерландах и Великобритании.

Иран атакует Израиль и американские базы в странах Ближнего Востока в ответ на удары США и Израиля по иранским военным, правительственным и ядерным целям. Под иранские обстрелы попадает и гражданская инфраструктура стран Персидского залива.

