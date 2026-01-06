Трамп не хотел свергать Мадуро силой. Он планировал с ним договориться Но президент Венесуэлы отверг сделки, предполагавшие отказ от власти, пишет The Wall Street Journal

Дональд Трамп выступает перед выходцами из Венесуэлы, живущими во Флориде. 2019 год Alicia Vera / Bloomberg / Getty Images

«Мы будем делать это по-моему»

Президент США Дональд Трамп пытался отстранить от власти лидера Венесуэлы Николаса Мадуро еще во время своего первого срока в 2017-2021 годах. Он использовал разные способы давления — от санкций в отношении венесуэльской нефтяной отрасли до публичной поддержки Хуана Гуайдо, политического противника Мадуро. Трамп рассматривал и военные варианты свержения Мадуро, но столкнулся с сопротивлением Пентагона. Тогда в министерстве обороны США так и не разработали подробные планы ударов по Венесуэле, рассказал The Washington Post Хуан Круса, бывший чиновник из Белого дома, отвечавший за политику в отношении Латинской Америки в первый срок Трампа.

По словам других бывших чиновников, когда Трамп вернулся в Белый дом в январе 2025 года, Венесуэла почти сразу снова попала в зону его внимания. Через 11 дней после начала второго срока Трампа в Каракас вылетел его посланник по особым поручениям Ричард Гренелл. Он должен был договориться с Мадуро об освобождении граждан США, удерживаемых его режимом, открытии рынков сбыта для американских нефтяных компаний, а также приеме самолетов с венесуэльскими мигрантами (Мадуро отказался принимать депортационные рейсы из США еще в начале 2024 года).

Казалось, что все получилось. Гренелл вернулся в Вашингтон с шестью освобожденными американцами, депортационные рейсы возобновились, а энергетический гигант Chevron вновь получил возможность добывать нефть в Венесуэле. Лоббисты нефтяной промышленности США боролись за возвращение в Венесуэлу и других компаний, убеждая Белый дом, что режим Мадуро нуждается в деньгах и примет американский бизнес на выгодных условиях. Но, по словам источников WSJ, в администрации Трампа опасались, что сохранение Мадуро у власти вызовет недовольство части политической базы президента.

Кроме того, были сомнения в договороспособности венесуэльского автократа. Госсекретарь Марко Рубио, выходец из , которого считают главным лоббистом жесткого подхода к Мадуро, говорил Трампу, что венесуэльский президент за 10 лет заключил пять сделок с разными американскими администрациями и нарушил их все.

Рубио настаивал на том, что Мадуро не откажется от власти, его необходимо отстранять силой. Но Трамп хотел сначала попробовать с ним договориться. «Мы будем делать это по-моему», — заявил он во время встречи со своими советниками в Овальном кабинете в июле 2025 года.

«Гринго хотят прийти и править нами»

На тот момент Трамп уже выдвинул Мадуро свои условия. Еще в мае он предложил венесуэльскому президенту покинуть страну взамен на снятие санкций и обвинений в причастности к наркотрафику в США, выдвинутых в 2020 году. США сотрудничали бы с переходным правительством Венесуэлы; по словам одного из источников WSJ, уже тогда обсуждалось, что его может возглавить вице-президент Делси Родригес. Она и ее брат — дети партизана-марксиста, погибшего в тюрьме после похищения американского бизнесмена, и верные сподвижники Мадуро. Но Родригес привлекла внимание американских чиновников, сумев хоть как-то стабилизировать экономику Венесуэлы после кризиса. Они увидели в ней технократа, с которым можно разговаривать.

Однако Мадуро отверг и первое предложение сделки от Трампа, и все последующие. В ответ Белый дом стал наращивать давление. В августе 2025-го власти США увеличили награду за помощь в поимке Мадуро с 25 до 50 миллионов долларов. В сентябре начались атаки на венесуэльские суда, предположительно причастные к контрабанде наркотиков. Это происходило одновременно с сосредоточением американских военных кораблей у берегов Венесуэлы. В октябре Трамп прекратил дипломатические контакты с Каракасом и санкционировал проведение тайных операций ЦРУ в Венесуэле.

Публично администрация Трампа отрицала, что это кампания давления ради смены режима в Венесуэле, и объясняла ее борьбой с контрабандой наркотиков в США. Но WSJ утверждает, что еще с конца лета 2025 года высокопоставленные члены администрации Трампа начали разрабатывать варианты силового отстранения Мадуро от власти. В этих встречах участвовали Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн. Разведка США начала отслеживать передвижения Мадуро, а спецназ — проводить тренировки по его захвату, построив специально для этого макет дома венесуэльского президента.

Сам Мадуро, успешно переживший давление со стороны Трампа во время его первого срока, старался держать лицо. Он говорил, что Рубио хочет «запятнать кровью» имя Трампа, намекая на то, что боевые действия в Венесуэле закроют американскому президенту возможность получить желанную для него Нобелевскую премию мира. Он убеждал венесуэльцев в том, что «гринго хотят прийти и править нами», представляя конфликт с США как борьбу за природные ресурсы. Он даже танцевал под песню со словами «нет безумной войне». Как рассказали источники WSJ и The New York Times, Трамп и его помощники остались особенно недовольны этими танцами, посчитав, что Мадуро насмехается над их угрозами.

В ноябре, когда дипломатические контакты между США и Венесуэлой уже официально прекратились, президенты двух стран поговорили по телефону. По сведениям WSJ, Трамп пообещал Мадуро и его ближайшим соратникам амнистию, если тот добровольно откажется от власти; в противном случае, добавил Трамп, он рассмотрит возможность применения силы.

Что на это ответил Мадуро, газета не уточняет. По всей видимости, он снова отказался от сделки, потому что 23 декабря Трамп направил ему новое предложение (по информации NYT, Мадуро предлагали перебраться в Турцию). Венесуэльский президент отверг и его, еще не зная, что оно будет последним. В ночь на 3 января его похитил американский спецназ. 5 января Мадуро и его жена Силия Флорес предстали перед судом в Нью-Йорке по обвинению в наркопреступлениях. Он назвал себя президентом, а она — первой леди Венесуэлы. На самом же деле официальным главой страны после похищения Мадуро стала вице-президент Родригес, а реальным — Трамп.

«Странный обмен» сферами влияния

Российский МИД назвал захват Мадуро и его жены Силии Флорес «актом вооруженной агрессии» против Венесуэлы и «неприемлемым посягательством на суверенитет независимого государства». А российские Z-каналы обратили внимание, что США фактически реализовали в Каракасе тот план, который Россия планировала провернуть в Киеве в феврале 2022 года — и назвали американскую операцию «эталонной СВО».

В соцсетях вспомнили не только 2022, но и 2019 год. Тогда Фиона Хилл, только что ушедшая с поста ведущего эксперта Белого дома по России, рассказала в Конгрессе, что Москва подавала сигналы о желании устроить «странный обмен» Венесуэлы на Украину. По словам Хилл, на фоне попыток Трампа сместить Мадуро в начале 2019 года российские власти отправили в Венесуэлу около сотни военных, а потом через прессу и «разных комментаторов» озвучили мысль о том, что они готовы «уступить» Венесуэлу США, если США «уступят» Украину России.

«Они совершенно ясно давали понять, что пытаются выстроить своего рода схему, скажем так: „Вы держитесь подальше от Украины“ или „Вы уходите из Украины“, меняете свою позицию по Украине — и тогда мы пересмотрим [свою позицию] по Венесуэле», — говорила Хилл, давая показания Конгрессу.

«В этот период меня попросили поехать в Россию, по сути, чтобы сказать русским: „Прекратите это [поддержку Мадуро]“. Я получила специальное поручение от Совета национальной безопасности, согласованное с Госдепартаментом, — добиться, чтобы русские отступили», — добавила Хилл.

Из ее показаний в Конгрессе не следовало, что США согласились на предложенный Россией «странный обмен». Однако и без этого захват Мадуро — плохой знак для Украины, полагают комментаторы. Он означает, что Дональд Трамп региональные сферы влияния и готов силой менять неугодных политических лидеров. И с первым, и со вторым Украина борется в лице Владимира Путина. Но критиковать Трампа для Киева небезопасно. Возможно, поэтому украинский МИД прокомментировал свержение Мадуро общими фразами, а украинский президент — шуткой.