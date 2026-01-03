3 января США провели военную операцию против Венесуэлы. Президент страны Николас Мадуро захвачен американским спецназом и вывезен из страны. Вот первые реакции на происходящее.

Сегодня утром США совершили акт вооруженной агрессии против Венесуэлы. Это вызывает глубокую озабоченность и осуждение.

Предлоги, приводящиеся в обоснование таких действий, несостоятельны. Идеологизированная неприязнь взяла верх над деловым прагматизмом, готовностью выстраивать отношения доверия и предсказуемости.

В складывающейся ситуации важно, прежде всего, не допустить дальнейшей эскалации, настроиться на нахождение выхода из положения путем диалога. Исходим из того, что все партнеры, у которых могут быть претензии друг к другу, должны искать пути к решению проблем через диалоговые развязки. Мы готовы их в этом поддерживать.

Латинская Америка должна оставаться зоной мира, какой она провозгласила себя в 2014 году. А Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного, тем более военного вмешательства извне.

Подтверждаем нашу солидарность с венесуэльским народом, поддержку курсу его боливарианского руководства, направленному на защиту национальных интересов и суверенитета страны.

Поддерживаем заявление венесуэльских властей и руководства стран Латинской Америки о безотлагательном созыве заседания Совета Безопасности ООН.

Читайте также

Россия предпочла бы, чтобы Мадуро остался у власти в Венесуэле. Но если США его свергнут — она готова это принять Кремль не станет вмешиваться в конфликт. Объясняет журналист Анатолий Курманаев из The New York Times

Читайте также

Россия предпочла бы, чтобы Мадуро остался у власти в Венесуэле. Но если США его свергнут — она готова это принять Кремль не станет вмешиваться в конфликт. Объясняет журналист Анатолий Курманаев из The New York Times

министр иностранных дел Украины

Украина последовательно отстаивала право народов на свободную жизнь — свободную от диктатуры, угнетения и нарушений прав человека. Режим Мадуро нарушил все эти принципы во всех отношениях.

Демократические страны и правозащитные организации по всему миру подчеркивают масштабные преступления, насилие, пытки, репрессии, нарушение всех основных свобод, кражу голосов и разрушение демократии и верховенства права, совершенные его режимом.

Украина, как и десятки других стран в разных частях мира, не признала легитимность Мадуро после сфальсифицированных выборов и насилия в отношении протестующих.

Народ Венесуэлы должен иметь возможность жить нормальной жизнью, в безопасности, процветании и с человеческим достоинством. Мы будем и впредь поддерживать их право на такую ​​нормальную жизнь, уважение и свободу.

Мы выступаем за дальнейшее развитие в соответствии с принципами международного права, уделяя первостепенное внимание демократии, правам человека и интересам венесуэльцев.

Спасибо всем, кто во всем мире помогает защищать жизнь.

через своего пресс-секретаря Наталью Эйсмонт

Президент Беларуси КАТЕГОРИЧЕСКИ ОСУЖДАЕТ акт американской агрессии против Венесуэлы. Про последствия Александр Лукашенко говорил совсем недавно в интервью как раз американским журналистам. В частности, о том, что «это будет второй Вьетнам». И американцам он не нужен.

еврокомиссар по международной политике

Я поговорила с госсекретарем Марко Рубио и нашим послом в Каракасе. ЕС внимательно следит за ситуацией в Венесуэле. ЕС не раз заявлял, что господин Мадуро не имеет легитимности, и выступал за мирную передачу власти. При любых обстоятельствах принципы международного права и Устава ООН должны уважаться. Мы призываем к сдержанности. Безопасность граждан ЕС в стране — наш главный приоритет.

президент Колумбии

<…> Колумбия подтверждает свою непоколебимую приверженность принципам, закрепленным в Уставе Организации Объединенных Наций, в частности, уважению суверенитета и территориальной целостности государств, запрету применения или угрозы применения силы и мирному урегулированию международных споров. В этой связи правительство Колумбии отвергает любые односторонние военные действия, которые могут ухудшить ситуацию или поставить под угрозу гражданское население.

Страна занимает позицию, направленную на сохранение регионального мира, и настоятельно призывает к деэскалации, воздержанию от действий, которые усугубляют конфронтацию, и приоритету диалога и дипломатических каналов.

В качестве превентивной меры Национальное правительство предприняло шаги по защите гражданского населения, сохранению стабильности на колумбийско-венесуэльской границе и оперативному удовлетворению любых потенциальных гуманитарных или миграционных потребностей в координации с местными властями и соответствующими ведомствами.

Министерству иностранных дел Колумбии поручено поддерживать открытые дипломатические каналы с вовлеченными правительствами и продвигать на соответствующих многосторонних и региональных форумах инициативы, направленные на объективную проверку фактов и сохранение регионального мира и безопасности.

<…> Пусть Боливар защитит венесуэльский народ и народы Латинской Америки.

президент Аргентины

Свобода наступает. Да здравствует свобода, черт возьми!

президент Кубы

Куба осуждает и требует СРОЧНОЙ реакции международного сообщества на преступное нападение США на Венесуэлу. Наша зона мира подвергается жестокому нападению. Государственный терроризм против храброго венесуэльского народа и против нашей Америки.

Родина или смерть! Мы победим!

премьер-министр Тринидад-и-Тобаго

Ранее сегодня утром, в субботу, 3 января 2026 года, США начали военную операцию на территории Венесуэлы. Тринидад-и-Тобаго НЕ участвует в каких-либо из проводимых военных операций. Тринидад-и-Тобаго продолжает поддерживать мирные отношения с народом Венесуэлы.

Министерство иностранных дел внимательно следит за ситуацией в Венесуэле в координации со своими партнерами в Европейском союзе и странах региона.

<…> Испания призывает к деэскалации и умеренности, а также к тому, чтобы всегда действовать с уважением к международному праву и принципам Устава ООН.

В этой связи Испания готова предложить свои услуги для достижения мирного и согласованного решения нынешнего кризиса.

Испания вновь заявляет, что не признает результаты выборов 28 июля 2024 года и всегда поддерживала инициативы по достижению демократического решения проблем Венесуэлы. Она также вновь заявляет, что принимала и будет продолжать принимать десятки тысяч венесуэльцев, вынужденных покинуть свою страну по политическим причинам, и что готова оказать содействие в поиске демократического, мирного решения проблем страны путем переговоров.

Министерство иностранных дел Исламской республики Иран решительно осуждает военное нападение США на Венесуэлу и вопиющее нарушение национального суверенитета и территориальной целостности страны. Военное нападение США на Венесуэлу представляет собой явное нарушение основополагающих принципов Устава ООН и основных норм международного права, в частности статьи 2 (4) Устава, которая запрещает угрозу или применение силы, и полностью квалифицируется как «акт агрессии». Это должно быть недвусмысленно и незамедлительно осуждено ООН и всеми государствами, приверженными верховенству права, а также международному миру и безопасности.

Военная агрессия США против независимого государства, являющегося членом ООН, представляет собой серьезное нарушение регионального и международного мира и безопасности. Ее последствия затрагивают всю международную систему и еще больше подорвут основанный на Уставе ООН порядок.

Напоминая о неотъемлемом праве Венесуэлы на защиту своего национального суверенитета, территориальной целостности и права на самоопределение, Министерство иностранных дел Исламской республики Иран подчеркивает юридическую и моральную ответственность всех государств и международных организаций, в частности ООН и ее Совета безопасности, за немедленное прекращение незаконной агрессии Соединенных Штатов против Венесуэлы. Необходимо принять надлежащие меры для привлечения к ответственности организаторов и исполнителей преступлений, совершенных в ходе этой военной агрессии.

сенатор от штата Юта (Республиканская партия)

Первый твит: Я очень хотел бы знать, каково — и есть ли вообще — конституционное оправдание этих действий в отсутствие объявления войны или разрешения на применение военной силы.

Второй твит: Только что поговорил по телефону с госсекретарем Марко Рубио.

Он сообщил мне, что Николас Мадуро был арестован американскими военнослужащими для проведения судебного разбирательства по уголовным обвинениям в Соединенных Штатах, и что силовые действия, которые мы наблюдали сегодня, были предприняты для защиты тех, кто исполнял ордер на арест.

Данное действие, вероятно, подпадает под неотъемлемые полномочия президента, предусмотренные статьей II Конституции, по защите американского персонала от фактического или неизбежного нападения.

Спасибо, госсекретарь Рубио, что держите меня в курсе.

сенатор от штата Нью-Джерси (Демократическая партия)

Несколько недель назад министры Рубио и Хегсет посмотрели в глаза каждому сенатору и заявили, что речь не идет о смене режима. Тогда я им не доверял, а сейчас мы видим, что они нагло лгали Конгрессу. Трамп отверг предусмотренную Конституцией процедуру одобрения вооруженных конфликтов, потому что администрация знает, что подавляющее большинство американского народа отвергает риски втягивания нашей страны в новую войну.

Этот удар — не проявление силы. Это неразумная внешняя политика. Он подвергает опасности американцев в Венесуэле и регионе и посылает ужасный и тревожный сигнал другим влиятельным лидерам по всему миру: нападение на главу государства является приемлемой политикой для правительства США. Это еще больше подорвет нашу репутацию, уже пострадавшую от политики Трампа во всем мире, и лишь изолирует нас в то время, когда мы нуждаемся в наших друзьях и союзниках больше, чем когда-либо.

Материал дополняется

Читайте также

Трамп сверг Мадуро. Президент Венесуэлы захвачен американскими войсками Онлайн «Медузы»

Читайте также

Трамп сверг Мадуро. Президент Венесуэлы захвачен американскими войсками Онлайн «Медузы»

Фото на обложке: Miraflores Palace / Reuters / Scanpix / LETA