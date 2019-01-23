Лидер парламента Венесуэлы объявил себя исполняющим обязанности президента. Его поддержали Трамп и лидеры южноамериканских стран. Главное

Лидер парламента Венесуэлы Хуан Гайдо. Каракас, 23 января 2019 года Miguel Gutiérrez / EPA / Scanpix / LETA

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы, 35-летний Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Это произошло в Каракасе во время многотысячной демонстрации против президента Николаса Мадуро, за время правления которого в Венесуэле сложилась катастрофическая ситуация в экономике — и у которого недавно начался второй срок. После объявления Гуайдо в Каракасе прошли столкновения между демонстрантами и силовиками; как пишет Reuters, против протестующих применили слезоточивый газ.

Мадуро обвинил в происходящем правительство США. Выступая перед сторонниками с балкона президентского дворца, он обвинил Америку в попытке установить в Венесуэле «марионеточное правительство». Он объявил о разрыве дипломатических отношений с США и велел американским дипломатам покинуть Венесуэлу в течение 72 часов.

Верховный суд Венесуэлы велел начать расследование против парламента. Глава учредительного собрания, которое поддерживает Николаса Мадуро, призвал сторонников начать дежурство у президентского дворца.

Накануне протестов против Мадуро в Венесуэле в ходе столкновений погибли четверо человек. 21 января Минобороны Венесуэлы объявило об аресте группы военнослужащих Национальной гвардии, якобы попытавшихся поднять восстание в Каракасе.

Президент США Дональд Трамп признал легитимность Хуана Гуайдо — он заявил, что народ Венесуэлы «слишком долго страдал в руках нелегитимного режима Мадуро». Белый дом объявил о решении Трампа всего через несколько минут после появления новостей о заявлении Гуайдо. Источник в правительстве США заявил, что Америка рассматривает «все варианты» реагирования, если против членов Национальной ассамблеи будет применена сила.

Гуайдо также поддержали страны Латинской Америки — но не все. На момент публикации текста о поддержке или признании Гуайдо заявили власти соседних с Венесуэлой Бразилии и Колумбии, а также Эквадора, Перу, Парагвая, Чили, Аргентины, Коста-Рики и Гватемалы. Последовать их примеру отказались президенты Мексики и Боливии.

В январе Николас Мадуро во второй раз вступил в должность президента Венесуэлы. Гуайдо объявил его узурпатором. Выборы, прошедшие в мае 2018 года, бойкотировала оппозиция; их результаты отказались признать большинство стран Запада и Южной Америки. В январе Хуан Гуайдо, которого в декабре избрали председателем Национальной ассамблеи, призвал к неповиновению режиму Мадуро и заявил, что готов временно взять на себя президентские полномочия.

Гуайдо действует в рамках 233-й статьи конституции Венесуэлы, которая предусматривает передачу главе парламента полномочий президента в случае «оставления поста» главой государства (парламент пытался отстранить Мадуро под этим предлогом еще в 2017 году). Конституция предполагает проведение в течение месяца новых выборов.

Противостояние президента Мадуро и Национальной ассамблеи продолжается с 2015 года — с тех пор, как оппозиция получила большинство в парламенте. В 2017-м Национальная ассамблея объявила об отстранении Мадуро от власти как диктатора, однако Верховный суд, выступающий в конфликте на стороне президента, объявил это решение незаконным. Позже Мадуро созвал учредительное собрание (орган, который вносит изменения в конституцию), которое объявило себя верховным органом власти и взяло на себя парламентские полномочия. Национальная ассамблея это решение не признала. В ходе протестов в Венесуэле в 2017 году погибли более ста человек.

В августе 2018 года на Николаса Мадуро было совершено покушение во время военного парада в Каракасе. Власти заявили, что его попытались атаковать беспилотники со взрывчаткой. В декабре Мадуро обвинил в подготовке своего убийства власти США, Колумбии и Бразилии.

Виктор Давыдов